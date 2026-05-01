Sprzęt

Co to, UFO? Nie, to nowy głośnik Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi

Wygląda jak futurystyczny artefakt, jak świetlna kula wydobyta z latającego talerza przybyszów z Alfa Centauri. Spokojnie, to tylko Harman Kardon i jego nowy głośnik Aura Studio 5 Wi-Fi. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:53
0
Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi to najnowsze wcielenie znanej już w sumie serii, która w najnowszym wydaniu doczekała się kolejnych ulepszeń. Dotyczą głównie części audio, jednak sprzęt zdecydowanie zwraca na siebie uwagę nietuzinkowym wyglądem. 

Głównym elementem tego hipnotyzującego gadżetu jest potężna, w pełni transparentna kopuła, która skrywa pod sobą zaawansowany system świetlny. Zintegrowane oświetlenie ambientowe żyje własnym życiem, dosłownie tańcząc w rytm muzyki i generując dynamiczne, pulsujące animacje reagujące na każde uderzenie dźwięku. Co więcej, ten świetlny pokaz można samodzielnie reżyserować – aplikacja Harman Kardon One pozwala swobodnie dobierać kolory i efekty. Całość powinna szczególnie ciekawie prezentować się po zmroku, gdy świetlne efekty ślizgają się po ścianach pomieszczenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny HARMAN KARDON Onyx Studio 8 Niebieski
Głośnik mobilny HARMAN KARDON Onyx Studio 8 Niebieski
0 zł
835.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 835.5 zł
Głośnik mobilny HARMAN KARDON Citation 500 Czarny
Głośnik mobilny HARMAN KARDON Citation 500 Czarny
0 zł
2829.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2829.99 zł
Głośnik mobilny HARMAN KARDON GO+ Play 3 Czarny
Głośnik mobilny HARMAN KARDON GO+ Play 3 Czarny
0 zł
1195 zł - najniższa cena
Kup teraz 1195 zł
Advertisement
Od strony technicznej mamy do czynienia z bardzo solidną trójdrożną konstrukcją, na którą składa się aż sześć 40-milimetrowych przetworników średnio-wysokotonowych, jeden 25-milimetrowy tweeter oraz subwoofer 143 mm. Całość generuje całkowitą moc wyjściową na poziomie 140 W (RMS) w paśmie przenoszenia 45 Hz-20 kHz, a zastosowana tu technologia Constant Sound Field ma odpowiadać za równomierne i przestrzenne rozchodzenie się dźwięku w każdym kierunku.

Największą nowością, którą podkreśla już sama nazwa modelu, jest jednak pełna integracja ze standardem Wi-Fi (Wi-Fi 6, 802.11ax). Głośnik pozwala korzystać z usług Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect oraz Tidal Connect, co ułatwia bezstratne strumieniowanie muzyki. Dodatkowo pozwala to na sparowanie wielu urządzeń producenta w domowy system multiroom. Urządzenie wyposażono także w najnowszy moduł Bluetooth 6.0, możliwe jest też odtwarzanie plików MP3.

Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi został wyceniony na polskim rynku na 1599 zł. Jest też dostępna tańsza wersja bez Wi-Fi.

Image
telepolis
głosnik Harman Kardon głośnik bluetooth głośnik Wi-Fi Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi
Źródła zdjęć: Harman Kardon
Źródła tekstu: Harman Kardon