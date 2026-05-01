Action rozbija bank. 38,95 zł za hit wakacji

Pod wieloma względami lepsze niż składany panel z Action, a teraz doczekał się on ulepszonej wersji o mocy wyższej aż o 25%. Mowa tu o sensownym 10 Wp i 5 V na wyjściu. Mamy tu do czynienia z bardzo małą płytką o wymiarach 16,5 × 32.5 × 2,2 cm, którą można przytroczyć do plecaka, lub roweru, a której waga jest praktycznie nieodczuwalna. Idealnie sprawdzi się do ładowania powerbanku w drodze.

Fotowoltaika z Action z mocą 10 Wp

Można też tak jak ja, wywiesić panel na balkonie i podładowywać z niego różne urządzenia podłączone do portu USB-A. Sprawdzi się to szczególnie w przypadku przerw w dostawach prądu do naładowania latarki, czy smartfonu. Działa to także jako źródło zasilania dla monitoringu, co sprawdziłem podłączając do niego kamerkę z Action.