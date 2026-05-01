169 zł i masz projektor z szybką dostawą z polskiego sklepu
Żyjemy w czasach, w których w wielu domach nie ma telewizora. I to nie tylko oficjalnie, przez wzgląd na abonament RTV, ale fizycznie żaden telewizor nie występuje. Czasami jednak chcielibyśmy obejrzeć coś na większym ekranie niż ten laptopa, czy smartfonu.
Tu najlepiej sprawdzi się projektor. Tylko czy zakup porządnego sprzętu za kilka tysięcy, czy nawet przyzwoitego, za kilkaset złotych ma sens, jeśli będziemy korzystać z tego sporadycznie? Tu do gry wchodzi Zenwire KPROR1, czyli budżetowy projektor, który może być Wasz za jedyne 169 zł.
Zenwire KPROR1 za 169 zł. Projektor do sporadycznych seansów
To jest jedna z promocji objętych haczykiem: otóż trwa ona tylko dziś, czyli 1 maja do godziny 23:45, lub do wyczerpania zapasów. A te są niewielkie i obejmują 30 sztuk. I owszem: w tej cenie można kupić sprzęt o identycznych parametrach z Chin bez promocji. Jednak skoro jest to samo, to po co czekać na dostawę z Państwa Środka i martwić się, że ktoś zechce doliczyć cło, skoro można kupić go z polskiego sklepu z szybką wysyłką?
Co do samego projektora, to jest to konstrukcja LED z rozdzielczością obrazu 720p, jasnością 200 ANSI Lumenów, czyli do użytku bardziej w nocy, niż w dzień, oraz przekątną od 36 do 150 cali. Można do niego podłączyć głośniki przez złącze Jack 3.5 mm oraz źródło obrazu po HDMI. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ urządzenie ma Androida 13 na pokładzie i może działać całkowicie niezależnie.