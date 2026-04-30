Samsung z genialną nowością. Nikt nie czekał, miliony skorzystają

Specjalny sygnał dźwiękowy uspokoi błędnik

Nowa metoda opiera się na wynikach badań naukowych przeprowadzonych na Nagoya University w Japonii. Eksperci ustalili, że odpowiednia stymulacja układu równowagi może zredukować nieprzyjemne objawy. Rozwiązanie Samsunga wykorzystuje czysty sygnał sinusoidalny o częstotliwości 100 Hz. Dźwięk ten oddziałuje na ucho wewnętrzne i pomaga organizmowi lepiej przetwarzać ruch.

Choroba lokomocyjna powstaje w wyniku konfliktu zmysłów. Narząd równowagi czuje, że ciało się porusza, ale oczy patrzą na nieruchomy punkt, na przykład ekran telefonu. Powoduje to stres organizmu, który objawia się nudnościami, zawrotami głowy i potami. Emisja niskiego tonu przez 60 sekund ma zniwelować te dolegliwości.

Darmowa aplikacja przygotuje pasażera do drogi

Do skorzystania z tej metody potrzebna jest bezpłatna aplikacja Hearapy oraz słuchawki Galaxy Buds4 Pro. Oprogramowanie generuje precyzyjny ton basowy o głośności 85 dB. Jest to poziom hałasu porównywalny do pracy kosiarki do trawy. Aplikacja ma wbudowany timer, który odlicza wymagany czas jednej minuty.

Aby rozwiązanie było skuteczne, należy spełnić kilka warunków. Użytkownik musi poddać się działaniu dźwięku przez co najmniej 60 sekund jeszcze przed rozpoczęciem podróży. W tym czasie żadna muzyka ani inne odgłosy nie mogą zakłócać sygnału. Dzięki temu układ równowagi zostaje odpowiednio przygotowany na nadchodzące przeciążenia.

Technologia wewnątrz słuchawek Galaxy Buds4 Pro

Słuchawki Galaxy Buds4 Pro zostały zaprojektowane tak, aby precyzyjnie odtwarzać niskie częstotliwości. Producent zwiększył powierzchnię drgań przetwornika średnio-basowego o prawie 20% względem poprzedniego modelu. Zastosowano również dwudrożny głośnik oraz autorski kodek Samsung Seamless Codec Ultra High Quality. Pozwala to na obsługę 24-bitowego dźwięku, co jest niezbędne do wygenerowania czystej fali 100 Hz.

Ważnym elementem systemu jest aktywna redukcja szumów (ANC). Słuchawki posiadają sześć mikrofonów, które monitorują hałas otoczenia. Inteligentne algorytmy analizują sposób noszenia urządzenia i kształt ucha użytkownika. Dzięki temu sygnał sinusoidalny dociera do kanału słuchowego bez zakłóceń, zachowując stałą głośność i parametry wymagane przez naukowców.

To nie jest metoda lecznicza!