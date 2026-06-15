Xiaomi 17T – duża bateria, optyka Leica i AMOLED 120 Hz. Co oferuje nowy smartfon Xiaomi?

Ekran AMOLED 120 Hz nastawiony na komfort użytkowania

Wyświetlacz od dawna należy do najważniejszych elementów każdego smartfona. To właśnie z nim użytkownik ma kontakt przez cały czas korzystania z urządzenia. Xiaomi 17T wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości 2756 × 1268 pikseli. Taka konfiguracja przekłada się na bardzo dobrą szczegółowość obrazu zarówno podczas przeglądania stron internetowych, jak i oglądania filmów czy zdjęć.

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Zastosowana częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że animacje są płynniejsze, a przewijanie treści wygląda bardziej naturalnie. Różnicę można zauważyć już podczas codziennych czynności, takich jak korzystanie z mediów społecznościowych czy przeglądanie wiadomości.

Wydajność przygotowana z myślą o kilku latach użytkowania

W przypadku nowoczesnych smartfonów sama szybkość działania przestała być jedynym wyznacznikiem jakości. Coraz większe znaczenie ma to, jak urządzenie radzi sobie po kilku miesiącach lub nawet latach intensywnego użytkowania.

Xiaomi 17T wykorzystuje procesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja zapewnia spory zapas mocy obliczeniowej zarówno dla aplikacji biurowych, jak i bardziej wymagających gier mobilnych.

Na uwagę zasługuje również pamięć wewnętrzna o pojemności 512 GB. W czasach nagrywania filmów 4K oraz przechowywania tysięcy zdjęć coraz więcej użytkowników zwraca uwagę właśnie na ten parametr. Przy takiej pojemności trudno będzie szybko zapełnić dostępne miejsce.

Aparaty przeznaczone do fotografii mobilnej

Producenci smartfonów od lat próbują zastąpić klasyczne aparaty fotograficzne urządzeniami mobilnymi. Xiaomi od pewnego czasu rozwija współpracę z marką Leica i również w modelu Xiaomi 17T postawiło na rozwiązania skierowane do osób często fotografujących telefonem.

Z tyłu urządzenia znalazł się główny aparat 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny 12 Mpix. Z przodu umieszczono kamerę 32 Mpix przeznaczoną do selfie i wideorozmów.

Takie połączenie daje sporą elastyczność podczas wykonywania zdjęć. Główny aparat sprawdzi się przy codziennym fotografowaniu, teleobiektyw przybliży bardziej oddalone obiekty bez wyraźnej utraty jakości, a obiektyw szerokokątny ułatwi fotografowanie krajobrazów czy architektury.

Producent zastosował także optyczną stabilizację obrazu. To rozwiązanie przydaje się szczególnie podczas fotografowania po zmroku oraz nagrywania materiałów wideo. Smartfon obsługuje nagrywanie filmów w jakości 4K i oferuje między innymi tryb HDR, panoramę oraz tryb portretowy.

Bateria 6500 mAh

W ostatnich latach użytkownicy coraz częściej zwracają uwagę na czas pracy urządzenia. Rosnąca liczba aplikacji, korzystanie z sieci 5G oraz rozbudowane funkcje AI powodują większe zużycie energii niż jeszcze kilka lat temu.

Xiaomi 17T otrzymał akumulator Si-C o pojemności 6500 mAh. To wartość zauważalnie wyższa od tej, którą spotyka się w wielu konkurencyjnych modelach.

Przy standardowym użytkowaniu można oczekiwać bardzo dobrego czasu pracy na jednym ładowaniu. Dla wielu osób oznacza to rzadsze sięganie po ładowarkę podczas dnia pracy, podróży czy weekendowych wyjazdów.

Gdy bateria będzie wymagała uzupełnienia energii, do dyspozycji pozostaje szybkie ładowanie o mocy 67 W. Dzięki temu nawet krótki czas spędzony przy ładowarce może przełożyć się na kilka kolejnych godzin użytkowania urządzenia.

Android 16, AI i komplet nowoczesnych technologii

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Producent deklaruje także obecność funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które stają się standardem w nowych modelach telefonów.

Na pokładzie znalazły się również moduły 5G, NFC, Bluetooth oraz Wi-Fi. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych zintegrowanego z ekranem, obsługi dwóch kart SIM oraz nowoczesnego złącza USB-C.

Czy Xiaomi 17T ma szansę zainteresować wymagających użytkowników?

Patrząc na specyfikację, Xiaomi 17T prezentuje się jako bardzo wszechstronny smartfon. Producent połączył wydajny procesor, dużą ilość pamięci, rozbudowany zestaw aparatów, ekran AMOLED 120 Hz oraz akumulator o ponadprzeciętnej pojemności. Trudno wskazać obszar, w którym urządzenie miałoby wyraźne braki.

Największymi atutami wydają się bateria 6500 mAh, fotograficzne możliwości rozwijane we współpracy z Leica oraz połączenie 12 GB RAM z 512 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli rzeczywiste osiągi potwierdzą specyfikację, Xiaomi 17T może okazać się jedną z ciekawszych premier wśród smartfonów przeznaczonych dla użytkowników oczekujących wydajności, długiego czasu pracy i rozbudowanych funkcji multimedialnych.