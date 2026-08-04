Chiny mają dość podróbek. W życie wchodzą nowe regulacje

Chińskie przedsiębiorstwa nie będą już mogły tak łatwo objąć ochroną prawną rozwiązań skopiowanych od konkurencji. Pekin zaostrza przepisy dotyczące topografii układów scalonych, czyli rozmieszczenia elementów i połączeń na krzemie. Nowe regulacje mają pomóc odróżnić firmy prowadzące rzeczywiste prace badawczo-rozwojowe od tych, które próbują przedstawić cudze projekty jako własne.

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Zmiany wchodzą w życie od zaczną obowiązywać 15 października

Składając wniosek, producent będzie musiał potwierdzić, że projekt powstał niezależnie, złożyć oświadczenie o jego oryginalności oraz wskazać elementy będące jego własnym wkładem twórczym. Urzędy zyskają przy tym szersze możliwości odrzucania słabo udokumentowanych zgłoszeń i podważania praw przyznanych na podstawie nieuczciwych wniosków. Jest to wyraźne zaostrzenie systemu funkcjonującego od 2001 roku, który przewidywał znacznie prostszą procedurę rejestracji.

Zmiany odczują również firmy przyłapane na naruszeniu cudzych praw. Sąd będzie mógł ustalić odszkodowanie na podstawie strat właściciela projektu lub korzyści osiągniętych przez sprawcę, a w poważniejszych przypadkach nałożyć dodatkowe odszkodowanie o charakterze karnym.

Uporządkowane zostaną też zasady sprzedaży, licencjonowania i wykorzystywania praw do projektu jako zabezpieczenia finansowego. Pracownicy odpowiedzialni za stworzenie chronionego rozwiązania mają otrzymywać rozsądne wynagrodzenie lub nagrodę.