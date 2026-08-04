Taniej już było. Kluczowy element komputera mocno podrożeje

Ceny podzespołów komputerowych rosną niemal na każdym froncie, a wkrótce kolejny cios mają odczuć osoby planujące zakup płyty głównej. ASUS, Gigabyte i MSI mają przygotowywać podwyżki, które zostaną wprowadzone jeszcze w trzecim kwartale 2026 roku. Producenci nie chcą już dłużej brać na siebie rosnących kosztów komponentów, zwłaszcza że jednocześnie sprzedają coraz mniej sztuk.

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Niestety, kolejny raz powodem jest szaleństwo na AI

Chińskie źródła blisko powiązane z łańcuchem dostaw twierdzą, że koszt nieobsadzonych PCB wykorzystywanych do produkcji płyt głównych może wzrosnąć w tym roku o co najmniej 50%. Drożeją też miedź, układy sterujące, elementy sekcji zasilania oraz kondensatory montowane powierzchniowo. Skala podwyżek gotowych produktów nie jest jeszcze znana i prawdopodobnie będzie ustalana osobno dla każdego modelu, zależnie od liczby warstw laminatu oraz zastosowanych podzespołów.

Czy to tylko wymówka? Nie do końca. Przykładowo Kingboard Laminates tylko w lipcu podniosło ceny wybranych materiałów o 10-15%, a była to już szósta tegoroczna korekta. Łączny wzrost cen popularnych laminatów FR-4 miał przekroczyć 50%. Dodatkowo ceny tzw. tkaniny szklanej wzrosły od początku roku ponad dwukrotnie i widoczne zaczynają być niedobory. TrendForce potwierdza jednocześnie ograniczoną dostępność części kondensatorów MLCC, ponieważ ich producenci przesuwają moce produkcyjne w stronę bardziej dochodowych komponentów dla AI.

Jakby tego było mało, to dane Board Channels wskazują, że czerwcowe dostawy na rynku chińskim spadły o 21% rok do roku. Z kolei DigiTimes donosi, że ASUS, Gigabyte, MSI i ASRock już po raz drugi obniżyli swoje prognozy sprzedaży na 2026 rok. Dwie pierwsze firmy mają nie osiągnąć granicy dziesięciu milionów sprzedanych płyt, natomiast ostatnia spodziewa się spadku dostaw o niemal 60%.