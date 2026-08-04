Kolejny niepokojący ruch Chin. Statek badawczy krążył nad ważnym kablem

Tajwańska straż przybrzeżna musiała interweniować wobec chińskiej jednostki badawczej poruszającej się w pobliżu wyspy. Na nagraniu udostępnionym przez Newsweek słychać wezwania do zmiany kursu. Nie byłoby w tym nic szczególnie niepokojącego, gdyby nie wcześniejsza aktywność statku w rejonie jednej z najważniejszych podmorskich magistrali telekomunikacyjnych na Pacyfiku.

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Podejrzenia wobec Pekinu nie pojawiły się znikąd

Chiński statek wykonywał celowe zwroty i powtarzalne manewry bezpośrednio nad trasą Pacific Light Cable Network. Taki sposób poruszania się może odpowiadać mapowaniu dna, prowadzeniu obserwacji albo zbieraniu informacji o położeniu infrastruktury. Samo przebywanie nad kablem nie dowodzi oczywiście przygotowywania sabotażu, ale trudno uznać tę aktywność za zupełnie przypadkową.

Omawiany przewód ma około 13 tysięcy kilometrów długości i łączy Stany Zjednoczone z Tajwanem oraz Filipinami. Początkowo system miał docierać również do Hongkongu, lecz Amerykanie zablokowali ten odcinek z powodu obaw o bezpieczeństwo danych i możliwość prowadzenia przez Chiny działań wywiadowczych. Ostatecznie Google i Meta wystąpiły o zgodę na uruchomienie połączeń omijających Hongkong.

Mapa świata przedstawiająca podmorskie kable z internetem.

Podejrzenia wobec Pekinu nie pojawiły się znikąd. W ostatnich latach jednostki należące do chińskich firm lub obsługiwane przez chińskie załogi znajdowały się w pobliżu kilku uszkodzonych kabli, zarówno wokół Tajwanu, jak i na Morzu Bałtyckim. W styczniu 2025 roku statek Shunxing 39 był podejrzewany o przeciągnięcie kotwicy nad przewodem łączącym Tajwan z USA. Władze wyspy nie przesądziły wtedy, że był to celowy sabotaż, ale nie wykluczyły wykorzystania jednostki do działań w tak zwanej szarej strefie.

Mapa przedstawiająca podmorskie kable z internetem na Tajwanie.