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Kolejny niepokojący ruch Chin. Statek badawczy krążył nad ważnym kablem

Formoza jest obecnie światowym centrum produkcji półprzewodników, a więc nikogo nie powinno dziwić, że Państwo Środka ostrzy sobie na nią kły.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:39
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Kolejny niepokojący ruch Chin. Statek badawczy krążył nad ważnym kablem
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Tajwańska straż przybrzeżna musiała interweniować wobec chińskiej jednostki badawczej poruszającej się w pobliżu wyspy. Na nagraniu udostępnionym przez Newsweek słychać wezwania do zmiany kursu. Nie byłoby w tym nic szczególnie niepokojącego, gdyby nie wcześniejsza aktywność statku w rejonie jednej z najważniejszych podmorskich magistrali telekomunikacyjnych na Pacyfiku.

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Podejrzenia wobec Pekinu nie pojawiły się znikąd

Chiński statek wykonywał celowe zwroty i powtarzalne manewry bezpośrednio nad trasą Pacific Light Cable Network. Taki sposób poruszania się może odpowiadać mapowaniu dna, prowadzeniu obserwacji albo zbieraniu informacji o położeniu infrastruktury. Samo przebywanie nad kablem nie dowodzi oczywiście przygotowywania sabotażu, ale trudno uznać tę aktywność za zupełnie przypadkową.

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Omawiany przewód ma około 13 tysięcy kilometrów długości i łączy Stany Zjednoczone z Tajwanem oraz Filipinami. Początkowo system miał docierać również do Hongkongu, lecz Amerykanie zablokowali ten odcinek z powodu obaw o bezpieczeństwo danych i możliwość prowadzenia przez Chiny działań wywiadowczych. Ostatecznie Google i Meta wystąpiły o zgodę na uruchomienie połączeń omijających Hongkong.

Kolejny niepokojący ruch Chin. Statek badawczy krążył nad ważnym kablem
Mapa świata przedstawiająca podmorskie kable z internetem.

Podejrzenia wobec Pekinu nie pojawiły się znikąd. W ostatnich latach jednostki należące do chińskich firm lub obsługiwane przez chińskie załogi znajdowały się w pobliżu kilku uszkodzonych kabli, zarówno wokół Tajwanu, jak i na Morzu Bałtyckim. W styczniu 2025 roku statek Shunxing 39 był podejrzewany o przeciągnięcie kotwicy nad przewodem łączącym Tajwan z USA. Władze wyspy nie przesądziły wtedy, że był to celowy sabotaż, ale nie wykluczyły wykorzystania jednostki do działań w tak zwanej szarej strefie.

Kolejny niepokojący ruch Chin. Statek badawczy krążył nad ważnym kablem
Mapa przedstawiająca podmorskie kable z internetem na Tajwanie.

Chiny mogą przedstawiać podobne rejsy jako cywilne badania naukowe, jednak kolejne manewry przy strategicznej infrastrukturze coraz mniej przypominają niewinne eksperymenty oceanograficzne. Tajwan posiada 15 międzynarodowych i 10 krajowych kabli podmorskich, od których zależy jego łączność ze światem. Ich dokładne rozpoznanie, uszkodzenie lub przecięcie mogłoby być dla Pekinu skutecznym narzędziem presji bez konieczności rozpoczynania otwartego konfliktu.

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telepolis
chiny internet Tajwan Azja
Źródła zdjęć: Shutterstock, Submarine Cable Map / TeleGeography
Źródła tekstu: Newsweek, Oprac. własne