8000 mAh nie tylko dla Chin. Zapowiada się na nowy hit Xiaomi

Wymienność modeli między markami Redmi i Poco to już standard u Xiaomi, ale zawsze jest jakiś haczyk. Poco M8 Power to niemal klon Redmi Note 17 w wersji chińskiej. Smartfon wchodzi już do Indii, zapewne szerzej trafi też na rynki globalne. Na nich też będzie dostępny Redmi Note 17, który jednak poza Chinami ma minimalnie inną specyfikację – przede wszystkim akumulator oo mniejszej pojemności 7700 mAh.

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Poco M8 Power z potężną baterią 8000 mAh

W Poco M8 Power, tak jak w chińskim Redmi, znalazła się bateria o solidnej pojemności 8000 mAh. Różnica nie jest duża, ale zawsze to coś. Według producenta akumulator zapewni zasilanie nawet przez 3 dni pracy. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 45 W, a także zwrotne z mocą 22,5 W, pozwalające zasilać akcesoria.

Mimo sporego ogniwa obudowa nowego Poco pozostaje całkiem smukła – ma nieco ponad 8,4 mm grubości i waży około 220 g. Plastikowy tylny panel wyróżnia się szeroką wyspą aparatów biegnącą przez całą szerokość obudowy, w której umieszczono dwa okrągłe wycięcia na obiektyw i lampę błyskową oraz logo marki. To typowy zabieg Poco, by odróżnić smartfon od bliźniaka Redmi z małą wyspą. Urządzenie uzyskało również certyfikat IP65 potwierdzający odporność na pył i zachlapania.

Przednią część Poco M8 Power zajmuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości Full HD+, oferujący odświeżanie 120 Hz. To inaczej niż w Redmi Note 17, gdzie ekran miał aż 7 cali. Wyświetlacz charakteryzuje się jasnością szczytową 1800 nitów. Panel chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 7i.

Tak jak w Redmi, sercem urządzenia jest Snapdragon 4 Gen 4, współpracujący z pamięcią RAM LPDDR4X oraz pamięcią masową UFS 2.2.

Zintegrowany zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 50 Mpix na tyle oraz przednią 8 Mpix do selfie, przy czym oba moduły umożliwiają rejestrację wideo w jakości 1080p.

Wszystkim dyryguje HyperOS 3 na bazie Androida 16. Producent deklaruje 4 lata głównych aktualizacji systemu operacyjnego oraz 6 lat poprawek bezpieczeństwa.