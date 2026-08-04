Dino rzucił promocją. Tylko 73 grosze za sztukę

Każdy szanujący się miłośnik technologii ma gdzieś pudło pełne kabli, które już nie są mu potrzebne, ale może kiedyś się przydadzą. Sam taki mam i muszę przyznać, że po latach w końcu wykorzystałem jeden z takich zapomnianych przewodów.

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Do tego każdy powinien mieć też zapas baterii. Chociaż są one coraz rzadziej używane, to są najbardziej potrzebne właśnie wtedy, gdy akurat są potrzebne. Dlatego w najbliższych dniach warto wybrać się do Dino.

Dino z promocją na baterie

W sklepach polskiej sieci Dino trwa aktualnie promocja na baterie alkaliczne marki E-Volt. W ofercie dostępne są zarówno modele AAA LR03, jak i AA LR6 w opakowaniach po 6 sztuk, więc te zdecydowanie najpopularniejsze.

Standardowa cena za opakowanie 6 sztuk wynosi 6,99 zł, co daje kwotę 1,17 zł za pojedynczą baterię. Jednak w ramach promocji Dino, kupując dwa opakowania, cena za każde z nich spada do 4,39 zł. W takim scenariuszu cena za baterię wynosi już tylko 73 grosze.