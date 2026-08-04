Dino rzucił promocją. Tylko 73 grosze za sztukę
Sklep Dino wrzucił promocję na produkt, który najbardziej jest potrzebny wtedy, gdy akurat go nie mamy. Dlatego warto zawczasu zrobić zapas, szczególnie w takiej cenie.
Każdy szanujący się miłośnik technologii ma gdzieś pudło pełne kabli, które już nie są mu potrzebne, ale może kiedyś się przydadzą. Sam taki mam i muszę przyznać, że po latach w końcu wykorzystałem jeden z takich zapomnianych przewodów.
Do tego każdy powinien mieć też zapas baterii. Chociaż są one coraz rzadziej używane, to są najbardziej potrzebne właśnie wtedy, gdy akurat są potrzebne. Dlatego w najbliższych dniach warto wybrać się do Dino.
Dino z promocją na baterie
W sklepach polskiej sieci Dino trwa aktualnie promocja na baterie alkaliczne marki E-Volt. W ofercie dostępne są zarówno modele AAA LR03, jak i AA LR6 w opakowaniach po 6 sztuk, więc te zdecydowanie najpopularniejsze.
Standardowa cena za opakowanie 6 sztuk wynosi 6,99 zł, co daje kwotę 1,17 zł za pojedynczą baterię. Jednak w ramach promocji Dino, kupując dwa opakowania, cena za każde z nich spada do 4,39 zł. W takim scenariuszu cena za baterię wynosi już tylko 73 grosze.
To dobry moment, aby zrobić sobie zapas baterii na przyszłość. Cena może nie jest rekordowo niska, ale i tak wypada całkiem nieźle.