Sprzęt

Dino rzucił promocją. Tylko 73 grosze za sztukę

Sklep Dino wrzucił promocję na produkt, który najbardziej jest potrzebny wtedy, gdy akurat go nie mamy. Dlatego warto zawczasu zrobić zapas, szczególnie w takiej cenie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:33
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Dino rzucił promocją. Tylko 73 grosze za sztukę
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Każdy szanujący się miłośnik technologii ma gdzieś pudło pełne kabli, które już nie są mu potrzebne, ale może kiedyś się przydadzą. Sam taki mam i muszę przyznać, że po latach w końcu wykorzystałem jeden z takich zapomnianych przewodów.

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Do tego każdy powinien mieć też zapas baterii. Chociaż są one coraz rzadziej używane, to są najbardziej potrzebne właśnie wtedy, gdy akurat są potrzebne. Dlatego w najbliższych dniach warto wybrać się do Dino.

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Dino z promocją na baterie

W sklepach polskiej sieci Dino trwa aktualnie promocja na baterie alkaliczne marki E-Volt. W ofercie dostępne są zarówno modele AAA LR03, jak i AA LR6 w opakowaniach po 6 sztuk, więc te zdecydowanie najpopularniejsze.

Standardowa cena za opakowanie 6 sztuk wynosi 6,99 zł, co daje kwotę 1,17 zł za pojedynczą baterię. Jednak w ramach promocji Dino, kupując dwa opakowania, cena za każde z nich spada do 4,39 zł. W takim scenariuszu cena za baterię wynosi już tylko 73 grosze.

Dino rzucił promocją. Tylko 73 grosze za sztukę

To dobry moment, aby zrobić sobie zapas baterii na przyszłość. Cena może nie jest rekordowo niska, ale i tak wypada całkiem nieźle.

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Źródła zdjęć: Dino
Źródła tekstu: Dino, oprac. własne