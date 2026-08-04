Na OnePlus 16 patrzę ze smutkiem. 9000 mAh, a w Polsce nie będzie

OnePlus 16 z baterią 9000 mAh

O ile ceny pamięci kopią klientów elektroniki po kostkach i boksują po nerkach, to już w kwestii zasilania dzieje się od pewnego czasu wiele dobrego. Dość przytoczyć wczorajszą cichą premierę (w dodatku polską) Xiaomi Redmi 17 z baterią 7500 mAh i ceną od 899 zł.

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W przypadku flagowych urządzeń postęp ten również jest widoczny, ale działo się wszystko nieco wolniej. Aż do teraz, bo jak donosi sprawdzony tipser Digitatl Chat Station, OnePlus 16 przyniesie nam rekordowo pojemny akumulator 9000 mAh.

Będąc bardziej precyzyjnym chodzi o rozwiązanie oparte na duecie akumulatorów - 2 x 4390 mAh, dającym łączną minimalną pojemność na poziomie 8780 mAh, a znamionową 33,1 Wh, co daje 8948,6 mAh dla napięcia 3,7V do 9197 mAh dla 3,6 V. Ostateczna deklarowana pojemność urządzenia wyniesie tym sposobem imponujące 9000 mAh.

Do tego dochodzi ładowanie z mocą aż 100 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo, by nie trzeba było być przywiązanym do ładowarki.

Reszta podzespołów taka, że aż ślina cieknie

Telefon wyposażony ma być w 6,78-calowy ekran wyprodukowany przez firmę BOE, o rozdzielczości 1,5 K, technologii produkcji LTPO OLED i rzadkiej na rynku częstotliwości odświeżania aż 185 Hz. Sercem urządzenia ma być zaś nadchodzący Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu, którego premiera spodziewana jest we wrześniu.

Główny aparat bazować ma sensorze Sasmung HP5 o rozdzielczości 200 Mpix, a do tego dostajemy dwa moduły po 50 Mpix Samsung JN5, użyte tutaj zarówno w aparacie ultraszerokim, jak i w peryskopowym zoomie.

Na liście znalazły się też ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, haptyczny silnik wibracyjny, symetryczne głośniki stereo czy certyfikaty pyło- i wodoszczelności IP68/IP69. Całość ma działać pod kontrolą Androida 17 z nakładką ColorOS 17.

Ceny będą niskie

Na rynku chińskim za bazowy model OnePlus 16 zapłacić będzie trzeba 4999 juanów, co daje około 2775 zł. Mowa o urządzeniu z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, dostępne będą rzecz jasna też wyższe warianty.