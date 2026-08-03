Sprzęt

Najnowszy iPhone dostanie 9. Pierwszy taki w historii

Zdaniem dwóch niezależnych źródeł iPhone 18e dostanie nieco więcej pamięci RAM niż model 17e i to mimo obecnego kryzysu na rynku pamięci. Pozostałe parametry będą jednak bez drastycznych zmian.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:44
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Najnowszy iPhone dostanie 9. Pierwszy taki w historii
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Analitycy Jeff Pu i Ming-Chi Kuo całkowicie niezależnie od siebie ogłosili, że iPhone 18e dostanie więcej pamięci operacyjnej. Mowa tu o dość nietypowym układzie 9 GB RAM. Będzie to wiec wzrost o zaledwie 1 GB względem poprzednika. Wedle doniesień producent zachowa 6,1-calowy ekran o odświeżaniu 60 Hz. Dodatkowo sercem urządzenia ma być nadchodzący układ Apple A20, który zostanie wykonany w procesie 2-nm. Aparat to wciąż będzie pojedyncze oczko 48 Mpix. 

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iPhone 17e z 8 GB RAM

Problematyczne 9 GB w iPhone 18e

Problem w tym, że moduły DRAM są produkowane zwykle jako kolejne potęgi dwójki. Czyli 1,2,4,8,16,32... I chociaż zdarzają się od tej zasady wyjątki, jak 24 GB w pojedynczej kości, które się zdarza w laptopach biurowych, lub 12 GB w niektórych smartfonach, to 9 GB w smartfonie jest dość nietypową wartością.

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I mimo prób nie znalazłem ani jednego urządzenia, które miałoby właśnie 9 GB pamięci. Mimo to nie można odrzucić tych doniesień. Bardzo możliwe jest, że iPhone 18e będzie po prostu pierwszym takim urządzeniem na świecie. A czy walka o ten 1 GB RAM więcej ma sens? No cóż, czas pokaże. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Aleksandrkozak / Shutterstock
Źródła tekstu: Androidheadlines