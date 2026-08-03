Najnowszy iPhone dostanie 9. Pierwszy taki w historii

Analitycy Jeff Pu i Ming-Chi Kuo całkowicie niezależnie od siebie ogłosili, że iPhone 18e dostanie więcej pamięci operacyjnej. Mowa tu o dość nietypowym układzie 9 GB RAM. Będzie to wiec wzrost o zaledwie 1 GB względem poprzednika. Wedle doniesień producent zachowa 6,1-calowy ekran o odświeżaniu 60 Hz. Dodatkowo sercem urządzenia ma być nadchodzący układ Apple A20, który zostanie wykonany w procesie 2-nm. Aparat to wciąż będzie pojedyncze oczko 48 Mpix.

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Problematyczne 9 GB w iPhone 18e

Problem w tym, że moduły DRAM są produkowane zwykle jako kolejne potęgi dwójki. Czyli 1,2,4,8,16,32... I chociaż zdarzają się od tej zasady wyjątki, jak 24 GB w pojedynczej kości, które się zdarza w laptopach biurowych, lub 12 GB w niektórych smartfonach, to 9 GB w smartfonie jest dość nietypową wartością.