Czy Polsce grozi blackout? PSE z ważnym komunikatem

Wiosną ubiegłego roku doszło do największego blackoutu w historii Hiszpanii. W ciągu kilku sekund system energetyczny tego kraju utracił 15 GW mocy, co doprowadziło do paraliżu kraju – bez prądu były miliony ludzi. Paraliż dotknął transport, służbę zdrowia, telekomunikację, handel. Problem uderzył nawet w sąsiednie kraje, a kryzys miał kosztować gospodarkę iberyjskiego kraju miliardy euro. Podobnej sytuacji chcą uniknąć inne państwa.

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Polski system energetyczny działa prawidłowo

Polskie Sieci Energetyczne podały za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nasz system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrywanie zapotrzebowania w czasie obecnych upałów. W najbliższych dniach ma być dostępna odpowiednia rezerwa mocy. Jednocześnie nie wykluczono ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Oznacza to, że wytwórcy objęci obowiązkami mocowymi muszą je zrealizować i dostarczyć moc do systemu we właściwym czasie. A odbiorcy powinni zredukować swoje zapotrzebowanie.

Upały zwiększają popyt. Z podażą mocy jest gorzej

Kłopoty system energetyczny może mieć w związku ze zwiększonym popytem. Upały sprawiają, że intensywniej pracują klimatyzatory i urządzenia chłodnicze. Problem jest mniejszy za dnia, gdy pokaźna część energii produkowana jest przez instalacje fotowoltaiczne. Niestety, wieczorami ta część miksu energetycznego zapewnia mniejszą podaż. Wtedy z większą mocą pracować muszą elektrownie konwencjonalne – węglowe i gazowe. Z tym bywa jednak różnie – niski poziom wód sprawia, że występują problemy z chłodzeniem infrastruktury w elektrowniach konwencjonalnych. W efekcie trzeba ograniczać ich funkcjonowanie.

Kryzys na Węgrzech i w Rumunii. Dunaj wysycha

Europa z niepokojem obserwuje obecnie sytuację w kilku krajach położonych nad Dunajem. Poziom rzeki jest bardzo niski, co uniemożliwia chłodzenie m.in. elektrowni jądrowej w węgierskim Paksu. Premier tego kraju, Peter Magyar, oświadczył, że najbliższe dni mogą się okazać bardzo trudne: fala upałów zbiegnie się w czasie z wyłączeniem bloków atomowych. Należy dodać, że obiekt wytwarza niemal połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Szef rządu zaapelował do firm, samorządów i gospodarstw domowych o poważne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Nieciekawie jest też m.in. w Rumunii. Elektrownia jądrowa w Cernavodzie zapewnia około 20 proc. energii elektrycznej w tym kraju i również mierzy się z niskim poziomem wody w Dunaju. Doszło do tego, że rumuńskie wojsko wysadziło na rzece skałę Parjoaia, by przekierować więcej wody do elektrowni. Decydenci liczą na to, że pozwoli to utrzymać przy pracy jeden z bloków. Drugi został już wyłączony.

Polska eksportuje energię do innych państw