Alibaba stworzyła cyfrowego kolosa. Zachód ma powody do niepokoju

Alibaba zaprezentowała Qwen 3.8 Max, czyli swój największy i najbardziej zaawansowany model AI. Ma on aż 2,4 biliona parametrów, co stawia go niedaleko za Kimi K3. Sama wielkość nie gwarantuje jeszcze wysokiej jakości odpowiedzi, ale pokazuje skalę zasobów obliczeniowych i danych wykorzystanych podczas tworzenia systemu.

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W części zadań wyniki są lepsze niż u OpenAI czy Anthropic

Qwen 3.8 Max jest modelem multimodalnym, który może analizować również obrazy oraz materiały wideo. Dzięki temu nadaje się nie tylko do prowadzenia rozmów czy przygotowywania dokumentów, lecz także do rozpoznawania zawartości grafik, interpretowania nagrań oraz wykonywania zadań łączących kilka różnych rodzajów danych.

Jedną z jego najmocniejszych stron ma być obsługa kontekstu o długości miliona tokenów. W praktyce użytkownik może przekazać modelowi za jednym razem setki stron tekstu, długie umowy, rozbudowaną bazę kodu albo dużą liczbę powiązanych ze sobą materiałów. Ogranicza to konieczność dzielenia danych na małe fragmenty i powinno ułatwiać analizowanie obszernych projektów, w których znaczenie mają informacje znajdujące się w różnych częściach dokumentacji.

Mimo 2,4 biliona parametrów Qwen 3.8 Max nie uruchamia całej swojej struktury przy każdym poleceniu. Alibaba wykorzystała architekturę MoE, w której poszczególne części modelu specjalizują się w różnych typach zadań. Podczas generowania odpowiedzi aktywowanych jest około 95 miliardów parametrów, co ma ograniczać wymagania obliczeniowe, opóźnienia oraz koszty działania bez rezygnowania z możliwości zapewnianych przez ogromny model.

Chińczycy szczególnie mocno podkreślają zdolności związane z programowaniem i samodzielnym wykonywaniem wieloetapowych poleceń. Model miał ukończyć projekt z zakresu inżynierii oprogramowania, nad którym pracował przez 16 dni. To sugeruje bardzo dobrą podstawę dla agentów AI zdolnych do planowania pracy, korzystania z narzędzi i stopniowego realizowania rozbudowanych projektów.