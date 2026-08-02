Linux dokonał cudu. Rekordowa popularność systemu

Linux przebija barierę 10%

Po raz pierwszy w historii Linux przekroczył 10 procent jeśli chodzi o udział w rynku wśród systemów operacyjnych. Według najnowszych danych StatCounter, z Linuxa korzysta w USA aż 10,61% użytkowników. Linux wspina się po plecach Windowsa, który mocno podupadł, zaliczając spadek z 64,66% do 57,63%.

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Oczywiście metodologia StatCounter nie jest idealna, ale mimo wszystko daje jakiś punkt zaczepny z rzeczywistością. Wynik Linuxa jest o tyle godny podziwu, że jeszcze w maju 2026 r. wynosił on 3,56% i wzrósł do 10,61% w przeciągu zaledwie miesiąca. Warto podkreślić, że to nie tylko Windows stracił względem Linuxa, ale i MacOS.

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w coraz lepszym wsparciu dla graczy. Usprawnienia w warstwie emulacyjnej Proton są znaczne, a SteamOS zapewnia dużą wydajność i bezproblemowość, podobnie też jest z Bazzite.