Oprogramowanie

Linux dokonał cudu. Rekordowa popularność systemu

Linux jeszcze nigdy nie miał się tak dobrze. Tendencja zwyżkowa była zauważalna od dawna, ale teraz system operacyjny osiągnął historyczny rekord popularności.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 14:32
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Linux dokonał cudu. Rekordowa popularność systemu
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Linux przebija barierę 10%

Po raz pierwszy w historii Linux przekroczył 10 procent jeśli chodzi o udział w rynku wśród systemów operacyjnych. Według najnowszych danych StatCounter, z Linuxa korzysta w USA aż 10,61% użytkowników. Linux wspina się po plecach Windowsa, który mocno podupadł, zaliczając spadek z 64,66% do 57,63%. 

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Oczywiście metodologia StatCounter nie jest idealna, ale mimo wszystko daje jakiś punkt zaczepny z rzeczywistością. Wynik Linuxa jest o tyle godny podziwu, że jeszcze w maju 2026 r. wynosił on 3,56% i wzrósł do 10,61% w przeciągu zaledwie miesiąca. Warto podkreślić, że to nie tylko Windows stracił względem Linuxa, ale i MacOS. 

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Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w coraz lepszym wsparciu dla graczy. Usprawnienia w warstwie emulacyjnej Proton są znaczne, a SteamOS zapewnia dużą wydajność i bezproblemowość, podobnie też jest z Bazzite.

Straty Windowsa względem Linuxa są na tyle odczuwalne dla Microsoftu, że firma ostro wzięła się do roboty, choć zaufanie graczy może być trudne do odzyskanie. Niemniej - na tych zmianach zyskujemy wszyscy, jako konsumenci i jest to pocieszające, że korporacje muszą się do nas dopasować, a nie odwrotnie.

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telepolis
oprogramowanie Windows Linux systemy operacyjne
Źródła zdjęć: digital_creativity / Shutterstock.com
Źródła tekstu: XDA