Action rzucił ładowarkę totalną. Każdy powinien taką mieć

Action to akurat robi wyjątkowo dobrze

Jeśli za coś cenie Action w kwestii elektroniki, to przede wszystkim za doprowadzenie do porządku polskich cen wysokiej jakości, kompaktowych ładowarek GaN. Te "kostki" opierające się na azotku galu cechuje ogromna wydajność ze zminimalizowaną emisją ciepła, a wszystko to upakowane jest nieosiągalnie małych obudowach w stosunku do poprzednich technologii.

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Gdy kiedyś x-kom wyprzedawał podobne po 150 zł, to rozchodziły się na pniu, teraz za topowy sprzęt o ogromnej mocy 140 W i aż 3 portach ładowania przyjdzie nam zapłacić zaledwie 85,95 zł. I mowa jest tutaj o ofercie regularnej, a nie jakiejś obowiązującej przez kilka dni promocji.

Zauważyć przy tym trzeba, że choć produkt trafił do katalogu Action jako Nowość, debiutował już na polskim rynku wiosną tego roku. Słowem, dojechała nowa partia i nic tylko kupować.

Ładowarka ścienna USB Sitecom 140 W z przewodem USB

Bardzo cieszy dodatkowo fakt, że w pudełku znajdziemy nie tylko ładowarkę, ale też długi, 1,5-metrowy przewód USB-C do USB-C. Tego typu zestawy topowych producentów potrafią kosztować nawet kilkaset złotych. Sitecom nie ma może fikuśnych wyświetlaczy czy składanej wtyczki, ale na koniec dnia robi dokładnie to samo, co jej drożsi konkurenci.

No i jest to sprzęt z 3-letnią gwarancją producenta i dwuletnią polską rękojmią — nie musimy więc obawiać się o trwałość. Do wyboru macie urządzenie w kolorze czarnym i białym. Sam postawiłbym na białą opcję, jeśli ma być to ładowarka terenowa — w ostrym słońcu łatwiej będzie jej odprowadzać nadmiar ciepła.