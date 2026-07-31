Fintech

Żabka zmienia właściciela. Znana w Polsce firma wykłada 32 mld zł

Żabka zmieni właściciela. Spółka pointowała dzisiaj, że zawarła porozumienie z Circle K Polska, której właścicielem jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard. Jaka jest wartość transakcji? I czego mogą się spodziewać klienci?

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 12:45
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Żabka zmienia właściciela. Znana w Polsce firma wykłada 32 mld zł
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W połowie lipca o Żabce zrobiło się głośno za sprawą rozmów, jakie grupa miała prowadzić z japońskim koncernem Seven & I, który zarządza sklepami pod szyldem 7-Eleven. Azjatycki gigant miał być zainteresowany zakupem pakietu akcji spółki z GPW. Kilka dni temu okazało się, że do transakcji nie dojdzie. Najwyraźniej teraz poznajemy tło tych wydarzeń.

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Żabka wyceniona na ponad 32 mld zł

Alimentation Couche-Tard za pośrednictwem Circle K Polska zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Żabki. Cenę ustalono na poziomie 32 zł, co daje kapitalizację rodzimej spółki na poziomie ponad 32,6 mld zł. Przyjmowanie zapisów może się rozpocząć jeszcze pod koniec sierpnia br., a jego finalizacji należy się spodziewać nie później niż w grudniu br.

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Franczyzobiorcy i klienci mogą spać spokojnie 

Z zapewnień przejmującego wynika, że Żabka będzie działała niezależnie po transakcji. Klienci nie powinni się spodziewać zmian. To samo ma dotyczyć franczyzobiorców. Nie można wykluczać, że sklepy Żabki pojawią się na stacjach Circle K, których w Polsce jest obecnie blisko 400. Dla porównania warto dodać, że tylko w pierwszym półroczu Żabka otworzyła w Polsce ponad 700 placówek (przeszło 70 kolejnych otwarto w Rumunii). Na koniec czerwca sklepów z szyldem Żabka było już ponad 13 tys. 

Wyniki Żabki coraz lepsze. Firma szybko zniknie z GPW

Żabka zaprezentowała też wyniki finansowe za II kwartał 2026 roku. W omawianym okresie spółka zanotowało przeszło 320 mln zysku. W analogicznym okresie 2025 roku było to ponad 190 mln zł. Przychody grupy wyniosły ponad 8,1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 7,1 mld zł. 

Na koniec warto przypomnieć, że Żabka pojawiła się na GPW w październiku 2024 roku. Był to największy debiut na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jednak kurs akcji nie wystrzelił w górę, dopiero w ostatnim czasie na wykresie uwidocznił się ruch na północ. Wypada też zaznaczyć, że firma od dawna nie była kontrolowana przez polski kapitał – udziały należały głównie do zagranicznych funduszy.

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telepolis
giełda handel żabka
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski/Telepolis.pl