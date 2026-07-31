Steam Deck dostanie kopa. Więcej gier będzie teraz grywalnych

Gra na Steam Decku w nowsze gry to często balansowanie na granicy wydajności. I nie jest to dziwne. Mówimy tu o czteroletnim sprzęcie bazującym na podzespołach typowo laptopowych, który ma gamingowe ambicje. Zdarza się jednak sytuacja, w której średni FPS wydaje się na dobrym, a nawet akceptowalnym poziomie a mimo to widzimy pewne ścinki w grze. Przyczyną jest tu zwykle ten 1% low, czyli wskaźnik, do jakiego poziomu spada ilość klatek w najgorszych momentach rozgrywki, nawet jeśli te zdają się trwać ułamek sekundy. Tym samym nawet gra oferująca te 30-40 FPS zdaje się niegrywalna.

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Steam Deck ma dostać ważną poprawkę do Linuksa

I tu do gry wchodzi proponowana poprawka o nazwie epp_boost. Jej cel jest prosty: monitoruje ona każdy rdzeń w procesorze AMD co 10 ms i w sytuacji, kiedy jest obciążony przynajmniej w 50%, wymusza na nim przejście w tryb wydajności na 300 ms. Następnie cykl się powtarza tak długo, jak obciążenie rdzenia nie spadnie. Tym samym mamy chwilowe skoki wydajności, które pozwalają zwiększyć liczbę klatek w 1% low. Jednocześnie jednak średnie FPS w grach nie ulegają zmianie.