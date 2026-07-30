Dostał mandat i zapytał o radę AI. Decyzja kosztowała go 800 zł

Sztuczna inteligencja potrafi ułatwić życie w wielu kwestiach, ale ślepa wiara w jej porady prawnicze bywa wyjątkowo kosztowna. Przekonał się o tym 30-letni kierowca Opla, który podczas kontroli w Zabrzu został przyłapany na przekroczeniu prędkości o 14 km/h. Gdy policjanci drogówki zaproponowali mu mandat w wysokości 100 zł, mężczyzna kategorycznie odmówił jego przyjęcia.

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Zapytał się o poradę AI...

W czasie gdy mundurowi weryfikowali dane kierowcy w policyjnych systemach, ten postanowił skonsultować swoją sytuację z popularnym asystentem AI. Sztuczna inteligencja zasugerowała mu taktykę odmowy przyjęcia mandatu na miejscu, a 30-latek bez wahania wprowadził ten plan w życie. W reakcji na taką decyzję policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu, co z perspektywy czasu okazało się dla kierowcy fatalnym posunięciem.

Sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym nie miał wątpliwości i uznał mężczyznę za winnego popełnienia wykroczenia. Wymierzona kara była jednak dla kierowcy zimnym prysznicem, ponieważ sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 800 zł, czyli aż ośmiokrotnie wyższą niż pierwotny mandat.

Ta sprawa stanowi jasne ostrzeżenie, że szukając porad prawnych, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł zamiast ze ślepej wiary w cyfrowe podpowiedzi.