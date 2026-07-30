Apple taniej nawet o 1000 zł. Otwierają nowy salon
Fani Apple będą mieli kolejną okazję, by upolować tańsze sprzęty marki. Tym razem w Radomiu, gdzie wkrótce otwarty zostanie nowy salon iSpot. Organizatorzy zapowiadają promocję z cenami nawet 1000 zł niższymi.
W piątek 7 sierpnia iSpot otworzy nową lokalizację w Galerii Słonecznej w Radomiu. Będzie to 14. salon sieci w województwie mazowieckim. Nowy punkt sprzedaży rozszerzy dostępność oferty Apple nie tylko dla mieszkańców Radomia, lecz także regionu radomskiego, w tym klientów z Pionek, Skaryszewa, Kozienic, Zwolenia, Iłży, Szydłowca, Białobrzegów i Przysuchy.
Salon w standardzie Apple Authorized Reseller zapewni mieszkańcom Radomia i okolic dostęp do oryginalnych urządzeń Apple, możliwość przetestowania sprzętu oraz wsparcie ekspertów. Otwarciu będą towarzyszyć specjalne, limitowane promocje dostępne wyłącznie 7 i 8 sierpnia.
Specjalne oferty na otwarcie
Z okazji otwarcia nowego salonu iSpot przygotował limitowane promocje na wybrane urządzenia Apple. Wśród najciekawszych modeli dostępnych w specjalnych cenach znajdą się m.in.:
- iPhone 17 Pro od 5299 zł (taniej o 500 zł),
- iPhone 17 Pro Max od 5799 zł (taniej o 500 zł),
- AirPods Pro 3 za 849 zł (taniej o 250 zł),
- iPad Air 11” z czipem M4 od 2799 zł (taniej o 900 zł),
- MacBook Neo 13” z czipem A18 Pro od 2499 zł (taniej o 1000 zł),
- MacBook Air 13” z czipem M5, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB za 5799 zł (taniej o 700 zł),
- Apple Watch Series 11 od 1499 zł (taniej o 400 zł).
Klienci kupujący urządzenia Apple będą mogli również skorzystać z 20-procentowego rabatu na wybrane akcesoria, w tym etui, szkła ochronne, pokrowce, plecaki, torby, zasilacze, ładowarki, przewody, huby i rysiki.
Promocje będą obowiązywać wyłącznie w salonie iSpot Apple Authorized Reseller w Galerii Słonecznej (ul. Bolesława Chrobrego 1 w Radomiu) w dniach 7 i 8 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. Liczba urządzeń dostępnych w poszczególnych ofertach jest ograniczona.