Apple taniej nawet o 1000 zł. Otwierają nowy salon

W piątek 7 sierpnia iSpot otworzy nową lokalizację w Galerii Słonecznej w Radomiu. Będzie to 14. salon sieci w województwie mazowieckim. Nowy punkt sprzedaży rozszerzy dostępność oferty Apple nie tylko dla mieszkańców Radomia, lecz także regionu radomskiego, w tym klientów z Pionek, Skaryszewa, Kozienic, Zwolenia, Iłży, Szydłowca, Białobrzegów i Przysuchy.

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Salon w standardzie Apple Authorized Reseller zapewni mieszkańcom Radomia i okolic dostęp do oryginalnych urządzeń Apple, możliwość przetestowania sprzętu oraz wsparcie ekspertów. Otwarciu będą towarzyszyć specjalne, limitowane promocje dostępne wyłącznie 7 i 8 sierpnia.

Specjalne oferty na otwarcie

Z okazji otwarcia nowego salonu iSpot przygotował limitowane promocje na wybrane urządzenia Apple. Wśród najciekawszych modeli dostępnych w specjalnych cenach znajdą się m.in.:

iPhone 17 Pro od 5299 zł (taniej o 500 zł),

iPhone 17 Pro Max od 5799 zł (taniej o 500 zł),

AirPods Pro 3 za 849 zł (taniej o 250 zł),

iPad Air 11” z czipem M4 od 2799 zł (taniej o 900 zł),

MacBook Neo 13” z czipem A18 Pro od 2499 zł (taniej o 1000 zł),

MacBook Air 13” z czipem M5, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB za 5799 zł (taniej o 700 zł),

Apple Watch Series 11 od 1499 zł (taniej o 400 zł).

Klienci kupujący urządzenia Apple będą mogli również skorzystać z 20-procentowego rabatu na wybrane akcesoria, w tym etui, szkła ochronne, pokrowce, plecaki, torby, zasilacze, ładowarki, przewody, huby i rysiki.