Podziękuj Unii. Europejczycy dostaną gorsze myszki

Od lutego 2027 roku na terenie Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wymuszają na producentach zmiany w konstrukcji ich urządzeń. Chodzi o konieczność wprowadzenia wymienialnych baterii. Problem ten dotyczy między innymi firmy Logitech, chociaż problem tak naprawdę będą mieli sami użytkownicy.

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Gorsze myszki dla Europejczyków

W związku z nowymi przepisami Logitech będzie zmuszony sprzedawać w Europie inne myszki niż reszcie świata. Aktualnie w gryzoniach szwajcarskiego producenta stosowane są lekkie baterie litowe, które nie są bezpieczne w przypadku prób samodzielnej wymiany.

Dlatego też Logitech wymieni je na mocniejsze i nadające się do wymiany. Jednocześnie firma będzie sprzedawać osobno same akumulatory, aby ewentualnej naprawy użytkownicy mogli dokonać samodzielnie w domu.

Problem w tym, że takie baterie nie tylko są droższe w produkcji, ale też znacznie cięższe. Oznacza to, że Europejczycy otrzymają gorsze myszki. Lekkość to jeden z głównych atutów topowych gryzoni Logitecha, która za sprawą Unii Europejskiej zostanie utracona. Do tej prawdopodobnie zapłacimy też więcej za wybrane modele.