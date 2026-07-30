Sprzęt

Podziękuj Unii. Europejczycy dostaną gorsze myszki

Nowe prawo wymusza zmiany na producentach elektroniki. Dotyczy to także firmy Logitech, która w Europie będzie musiała sprzedawać inne myszki niż w reszcie świata.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:45
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
7
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Podziękuj Unii. Europejczycy dostaną gorsze myszki
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Od lutego 2027 roku na terenie Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wymuszają na producentach zmiany w konstrukcji ich urządzeń. Chodzi o konieczność wprowadzenia wymienialnych baterii. Problem ten dotyczy między innymi firmy Logitech, chociaż problem tak naprawdę będą mieli sami użytkownicy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gorsze myszki dla Europejczyków

W związku z nowymi przepisami Logitech będzie zmuszony sprzedawać w Europie inne myszki niż reszcie świata. Aktualnie w gryzoniach szwajcarskiego producenta stosowane są lekkie baterie litowe, które nie są bezpieczne w przypadku prób samodzielnej wymiany.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Mysz STEELSERIES Aerox 9 Wireless
Mysz STEELSERIES Aerox 9 Wireless
0 zł
445.73 zł - najniższa cena
Kup teraz 445.73 zł
Mysz PORT CONNECT Ergo Shap Praworęczny
Mysz PORT CONNECT Ergo Shap Praworęczny
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Mysz HP Omen Vector
Mysz HP Omen Vector
0 zł
256.37 zł - najniższa cena
Kup teraz 256.37 zł
Advertisement

Dlatego też Logitech wymieni je na mocniejsze i nadające się do wymiany. Jednocześnie firma będzie sprzedawać osobno same akumulatory, aby ewentualnej naprawy użytkownicy mogli dokonać samodzielnie w domu.

Problem w tym, że takie baterie nie tylko są droższe w produkcji, ale też znacznie cięższe. Oznacza to, że Europejczycy otrzymają gorsze myszki. Lekkość to jeden z głównych atutów topowych gryzoni Logitecha, która za sprawą Unii Europejskiej zostanie utracona. Do tej prawdopodobnie zapłacimy też więcej za wybrane modele.

Robin Piispanen z Logitecha wskazuje na absurd nowych przepisów. Jego zdaniem zdecydowana większość użytkowników nigdy nie zdecyduje się na wymianę baterii w myszce komputerowej. Większość po prostu kupi nowy model.

Image
telepolis
unia europejska Logitech Logitech G Pro X2 Superstike
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: TweakTown