Wielka awaria Xboxa. Microsoft ujawnia szczegóły

Na początku tego tygodnia posiadacze Xboxów przeżyli niemały szok. Przez jakiś czas nie mogli grać w żadne produkcje. Systemy Microsoftu uległy awarii. Nie działały nie tylko tytuły online, ale także gry offline, a nawet te na płytach. Co prawda Xbox już sobie poradził z problemami, ale poznaliśmy powód tej nietypowej awarii.

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Powody wielkiej awarii Xboxa

Xbox przyznał, że wciąż trwa dochodzenie w związku z tą ogromną awarią. Jednocześnie Scott Van Vliet, który w firmie pełni funkcję szefa ds. technologii przyznał, że powodem prawdopodobnie była usługa licencyjna, która działa poza główną strukturą Xboxa. Służy ona do zarządzania licencjami i dostępem do usług, i to właśnie ona uległa awarii.

Problem dotknął zarówno graczy, którzy nie mogli uruchomić wielu gier, jak i partnerów Microsoftu, którzy nie mogli zarządzać swoimi produkcjami. Na szczęście Xboxowi udało się wyizolować wadliwą część infrastruktury i przekierować ruch na serwery, które nie uległy awarii. Dzięki temu udało się przywrócić działanie systemów. Następowało to stopniowo i w różnym czasie w zależności od regionu.