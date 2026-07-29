Wielka awaria Xboxa. Microsoft ujawnia szczegóły
Xbox uporał się już z problemami. Gracze mogą ponownie oddać się swojej ulubionej czynności. Jednocześnie firma Microsoft ujawniła, co było powodem awarii.
Na początku tego tygodnia posiadacze Xboxów przeżyli niemały szok. Przez jakiś czas nie mogli grać w żadne produkcje. Systemy Microsoftu uległy awarii. Nie działały nie tylko tytuły online, ale także gry offline, a nawet te na płytach. Co prawda Xbox już sobie poradził z problemami, ale poznaliśmy powód tej nietypowej awarii.
Powody wielkiej awarii Xboxa
Xbox przyznał, że wciąż trwa dochodzenie w związku z tą ogromną awarią. Jednocześnie Scott Van Vliet, który w firmie pełni funkcję szefa ds. technologii przyznał, że powodem prawdopodobnie była usługa licencyjna, która działa poza główną strukturą Xboxa. Służy ona do zarządzania licencjami i dostępem do usług, i to właśnie ona uległa awarii.
Problem dotknął zarówno graczy, którzy nie mogli uruchomić wielu gier, jak i partnerów Microsoftu, którzy nie mogli zarządzać swoimi produkcjami. Na szczęście Xboxowi udało się wyizolować wadliwą część infrastruktury i przekierować ruch na serwery, które nie uległy awarii. Dzięki temu udało się przywrócić działanie systemów. Następowało to stopniowo i w różnym czasie w zależności od regionu.
Microsoft przyznał, że awaria pojedynczego punktu, który utrudnia działanie całego systemu, jest scenariuszem dalekim od idealnego. Firma z Redmond ma pracować nad usprawnieniem i wzmocnieniem infrastruktury, aby takie historie nie przytrafiały się w przyszłości.