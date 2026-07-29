Gry

Wielka awaria Xboxa. Microsoft ujawnia szczegóły

Xbox uporał się już z problemami. Gracze mogą ponownie oddać się swojej ulubionej czynności. Jednocześnie firma Microsoft ujawniła, co było powodem awarii.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:50
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wielka awaria Xboxa. Microsoft ujawnia szczegóły
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Na początku tego tygodnia posiadacze Xboxów przeżyli niemały szok. Przez jakiś czas nie mogli grać w żadne produkcje. Systemy Microsoftu uległy awarii. Nie działały nie tylko tytuły online, ale także gry offline, a nawet te na płytach. Co prawda Xbox już sobie poradził z problemami, ale poznaliśmy powód tej nietypowej awarii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Powody wielkiej awarii Xboxa

Xbox przyznał, że wciąż trwa dochodzenie w związku z tą ogromną awarią. Jednocześnie Scott Van Vliet, który w firmie pełni funkcję szefa ds. technologii przyznał, że powodem prawdopodobnie była usługa licencyjna, która działa poza główną strukturą Xboxa. Służy ona do zarządzania licencjami i dostępem do usług, i to właśnie ona uległa awarii.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Dysk SEAGATE Expansion Portable 2TB HDD
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Dysk SEAGATE Expansion Portable 2TB HDD
0 zł
3609.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3609.98 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Red Dead Redemption 2 Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Red Dead Redemption 2 Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
0 zł
3292.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3292.98 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Grand Theft Auto V - Edycja Premium Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Grand Theft Auto V - Edycja Premium Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
0 zł
3276.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3276.98 zł
Advertisement

Problem dotknął zarówno graczy, którzy nie mogli uruchomić wielu gier, jak i partnerów Microsoftu, którzy nie mogli zarządzać swoimi produkcjami. Na szczęście Xboxowi udało się wyizolować wadliwą część infrastruktury i przekierować ruch na serwery, które nie uległy awarii. Dzięki temu udało się przywrócić działanie systemów. Następowało to stopniowo i w różnym czasie w zależności od regionu.

Microsoft przyznał, że awaria pojedynczego punktu, który utrudnia działanie całego systemu, jest scenariuszem dalekim od idealnego. Firma z Redmond ma pracować nad usprawnieniem i wzmocnieniem infrastruktury, aby takie historie nie przytrafiały się w przyszłości.

Image
telepolis
Microsoft Xbox xbox series x Xbox Series S Xbox awaria
Źródła zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechSpot