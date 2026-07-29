Pixel Watch 5 już pewny. Wyciekł wyszedł od Google

Google nie jest mistrzem w utrzymywaniu tajemnic. Świetnym przykładem jest tutaj Pixel Watch 5. Nie dość, że najpierw firma zgubiła go w oceanie, to teraz przedwcześnie umieściła go w swojej aplikacji.

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Google Pixel Watch 5

Okazuje się, że Google Pixel Watch 5 pojawił się już w oficjalnej aplikacji Google Health. Smartwatch dostępny jest na liście urządzeń, które można połączyć z apką, co tylko potwierdza jego nadchodzącą premierę.

Po wybraniu urządzenia mamy możliwość połączenia go z aplikacją Google Health. Z oczywistych względów nie jest to jeszcze możliwe, bo nikt nie ma jeszcze smartwatcha (może poza wybranymi recenzentami). Natomiast sama aplikacja nie zdradza nic na temat specyfikacji czy możliwości zegarka.

Co ciekawe, wszystkie zdjęcia w aplikacji i komunikaty są identyczne, jak w przypadku Pixel Watch 4. Prawdopodobnie Google dodał nowy zegarek z myślą właśnie o recenzentach, który szybciej będą mieli dostęp do urządzenia. Finalnie zapewne fotografie zostaną podmienione na nowe.