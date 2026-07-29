Sprzęt

Pixel Watch 5 już pewny. Wyciekł wyszedł od Google

Google właśnie potwierdził istnienie zegarka Pixel Watch 5. Ten zostanie zaprezentowany już 12 sierpnia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:25
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Pixel Watch 5 już pewny. Wyciekł wyszedł od Google
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Google nie jest mistrzem w utrzymywaniu tajemnic. Świetnym przykładem jest tutaj Pixel Watch 5. Nie dość, że najpierw firma zgubiła go w oceanie, to teraz przedwcześnie umieściła go w swojej aplikacji.

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Google Pixel Watch 5

Okazuje się, że Google Pixel Watch 5 pojawił się już w oficjalnej aplikacji Google Health. Smartwatch dostępny jest na liście urządzeń, które można połączyć z apką, co tylko potwierdza jego nadchodzącą premierę.

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Po wybraniu urządzenia mamy możliwość połączenia go z aplikacją Google Health. Z oczywistych względów nie jest to jeszcze możliwe, bo nikt nie ma jeszcze smartwatcha (może poza wybranymi recenzentami). Natomiast sama aplikacja nie zdradza nic na temat specyfikacji czy możliwości zegarka.

Pixel Watch 5 już pewny. Wyciekł wyszedł od Google

Co ciekawe, wszystkie zdjęcia w aplikacji i komunikaty są identyczne, jak w przypadku Pixel Watch 4. Prawdopodobnie Google dodał nowy zegarek z myślą właśnie o recenzentach, który szybciej będą mieli dostęp do urządzenia. Finalnie zapewne fotografie zostaną podmienione na nowe.

Pixel Watch 5 ma zostać zaprezentowany 12 sierpnia, razem z telefonami z serii Pixel 11. Smartwatch ma być dostępny w dwóch wersjach - 41 oraz 45 mm. Wyposażony będzie w ten sam układ, co zeszłoroczny model. Jedyną poprawą ma być obecność 3 GB pamięci RAM zamiast 2 GB.

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telepolis
Google Google Health Google Pixel Watch 5
Źródła zdjęć: Erman Gunes / Shutterstock, Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PhoneArena, Android Authority