Google Pixel Watch 5 dostanie aż 3 GB pamięci RAM

Google eksploatuje udany projekt

Choć wizualnie sprzęt najprawdopodobniej nie przyniesie rewolucji, zachowując design swojego poprzednika, to jego wnętrze skrywa bardzo istotną nowość, na którą fani marki czekali od dawna.

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Najnowsze dane z Play Console wskazują, że sercem urządzenia wciąż będzie procesor bazujący na układzie Qualcomm SW5100. Oznacza to, że Pixel Watch 5 najpewniej skorzysta z tej samej podstawowej architektury, którą znamy już z modeli 2, 3 i 4.

Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 (1700 MHz) i układ graficzny Adreno 702 (1000 MHz) nie doczekały się modernizacji. Dla porównania rynkowy rywal – Samsung Galaxy Watch 9 – używa znacznie nowocześniejszego, 3-nanometrowego chipu Snapdragon Wear Elite. W zegarku Google pozostaje na ten moment jedynie nadzieja na usprawnienie koprocesora, o którym najnowszy wpis milczy.

Ten detal zmienia perspektywę rozwoju platformy

Google po raz pierwszy od debiutu na tym rynku zdecydował się zauważalnie zwiększyć pamięć operacyjną. Zegarek Pixel Watch 5 zaoferuje 3 GB pamięci RAM – to wyraźny i potrzebny skok względem dotychczasowych 2 GB.

Zmiana ta nie jest przypadkowa, bo dodatkowa pamięć ma otworzyć drogę do płynnej obsługi zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji, w tym wbudowanego pakietu Gemini Intelligence.

Co ciekawe, konkurencyjny sprzęt od Samsunga nadal trzyma się wartości 2 GB, co daje Google'owi doskonałą szansę na zdobycie wyraźnej przewagi w dostarczaniu AI bezpośrednio z nadgarstka.

Grafika dołączona do wycieku z Play Console potwierdza obecność nowej, eleganckiej analogowej tarczy opartej na języku projektowania „Neural Expressive”.

Wy mi tutaj wodotryski, a ja się pytam o czas pracy...

Obecnie producenci beztrosko idą w stronę dodawania dodatkowej warstwy systemowej na potrzeby sztucznej inteligencji. Rzadko tym energochłonnym zmianom towarzyszy jednak myślenie o tym, czy bateria wytrzyma dodatkowe obciążenia.

Najbardziej widoczne jest to u konserwatywnego po swojej wpadce z Note 7 Samsunga, ale Apple czy Google też testują cierpliwość klientów. 3 GB pamięci RAM mogą pozwolić w niektórych sytuacjach na delikatne wydłużenie czasu pracy, ale wszystkie aplikacje na platformie Android Wear zoptymalizowane są pod zdecydowanie mniejsze zasoby.

Tutaj trzeba bardziej nowych chipów produkowanych w doskonalszych procesach technologicznych niż więcej pamięci. Coś czuję, że pierwsze co będą robić klienci po zakupie Google Pixel Watch 5 to oglądanie poradników na YouTube, traktujących o tym, jak wyłączyć cały ten niepotrzebny balast nowości.