Oprogramowanie

Claude Opus 5 debiutuje. To zawodnik wagi ciężkiej

Chociaż Google od dłuższego czasu nie radzi sobie z AI, to walka między Anthropic i OpenAI jest zażarta. A to oznacza postęp i walkę o klienta.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:31
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Claude Opus 5 debiutuje. To zawodnik wagi ciężkiej
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Anthropic nie zwalnia tempa i zaledwie dwa miesiące po premierze modelu Opus 4.8 wprowadza jego następcę. Claude Opus 5 ma oferować możliwości zbliżone do flagowego Fable 5, ale przy znacznie niższych kosztach i mniej restrykcyjnych zabezpieczeniach. Nowość jest już dostępna na wszystkich platformach, stała się domyślnym modelem w planie Claude Max i najmocniejszą opcją oferowaną użytkownikom Claude Pro.

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Według wewnętrznych testów Claude Opus 5 radzi sobie szczególnie dobrze z programowaniem, zadaniami biurowymi oraz obsługą komputera. W Frontier-Bench v0.1 osiągnął najlepszy wynik spośród badanych modeli, a w CursorBench 3.2 zbliżył się do Fable 5.

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W teście OSWorld 2.0 pokonał natomiast najmocniejszy wariant Fable 5 oraz GPT-5.6 Sol, zużywając niewiele ponad jedną trzecią jego budżetu. Warto jednak poczekać na weryfikację przez niezależnych badaczy.

Claude Opus 5 debiutuje. To zawodnik wagi ciężkiej

Firma podkreśla także, że Opus 5 znacznie częściej sprawdza własną pracę i poprawia ją przed przedstawieniem gotowego wyniku. Podczas jednego z testów model otrzymał rysunek części mechanicznej, ale nie zapewniono mu narzędzia pozwalającego na jego bezpośrednie wyświetlenie. Claude samodzielnie przygotował więc system analizy obrazu, odczytał geometrię z pikseli i odtworzył element jako model 3D w programie FreeCAD.

Dodatkowo Anthropic szacuje, że klasyfikatory bezpieczeństwa będą interweniować o około 85% rzadziej. Nadal zabronione pozostają zadania związane z tworzeniem exploitów, testami penetracyjnymi oraz wyszukiwaniem luk w plikach binarnych, ale model może analizować kod źródłowy pod kątem podatności. Nowa funkcja Automatic Fallbacks pozwoli dodatkowo automatycznie przekazać zablokowane zapytanie słabszemu modelowi, zamiast zwracać komunikat o błędzie.

Claude Opus 5 debiutuje. To zawodnik wagi ciężkiej

Claude Opus 5 kosztuje 5 dolarów za milion tokenów wejściowych i 25 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Cena pozostała więc na poziomie Opus 4.8, choć producent deklaruje wyraźny wzrost wydajności. Jest też taniej niż w przypadku OpenAI, gdzie ich flagowy GPT-5.6 Sol kosztuje kolejno 5 i 30 dolarów (acz oferuje większą pamięć podręczną).

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AI sztuczna inteligencja Anthropic Claude Opus 5
Źródła zdjęć: Anthropic
Źródła tekstu: Anthropic, Oprac. własne