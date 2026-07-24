Claude Opus 5 debiutuje. To zawodnik wagi ciężkiej

Anthropic nie zwalnia tempa i zaledwie dwa miesiące po premierze modelu Opus 4.8 wprowadza jego następcę. Claude Opus 5 ma oferować możliwości zbliżone do flagowego Fable 5, ale przy znacznie niższych kosztach i mniej restrykcyjnych zabezpieczeniach. Nowość jest już dostępna na wszystkich platformach, stała się domyślnym modelem w planie Claude Max i najmocniejszą opcją oferowaną użytkownikom Claude Pro.

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Nowe AI od Amerykanów dużo sprawniej wyłapuje własne błędy

Według wewnętrznych testów Claude Opus 5 radzi sobie szczególnie dobrze z programowaniem, zadaniami biurowymi oraz obsługą komputera. W Frontier-Bench v0.1 osiągnął najlepszy wynik spośród badanych modeli, a w CursorBench 3.2 zbliżył się do Fable 5.

W teście OSWorld 2.0 pokonał natomiast najmocniejszy wariant Fable 5 oraz GPT-5.6 Sol, zużywając niewiele ponad jedną trzecią jego budżetu. Warto jednak poczekać na weryfikację przez niezależnych badaczy.

Firma podkreśla także, że Opus 5 znacznie częściej sprawdza własną pracę i poprawia ją przed przedstawieniem gotowego wyniku. Podczas jednego z testów model otrzymał rysunek części mechanicznej, ale nie zapewniono mu narzędzia pozwalającego na jego bezpośrednie wyświetlenie. Claude samodzielnie przygotował więc system analizy obrazu, odczytał geometrię z pikseli i odtworzył element jako model 3D w programie FreeCAD.

Dodatkowo Anthropic szacuje, że klasyfikatory bezpieczeństwa będą interweniować o około 85% rzadziej. Nadal zabronione pozostają zadania związane z tworzeniem exploitów, testami penetracyjnymi oraz wyszukiwaniem luk w plikach binarnych, ale model może analizować kod źródłowy pod kątem podatności. Nowa funkcja Automatic Fallbacks pozwoli dodatkowo automatycznie przekazać zablokowane zapytanie słabszemu modelowi, zamiast zwracać komunikat o błędzie.