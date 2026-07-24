Niebiescy narzucają zabójcze tempo. Produkcja Intel 14A tuż za rogiem

Intel ma za sobą wyjątkowo udany kwartał, ale jeszcze ważniejsze informacje dotyczą przyszłości FABów. Amerykanie potwierdzili, że próbna produkcja układów w technologii Intel 14A (klasy 1,4 nm) rozpocznie się w drugiej połowie 2027 roku, natomiast masową produkcję zaplanowano na 2028 rok. To o około 12 miesięcy wcześniej, niż dotychczas zakładano.

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Decyzja zapadła po dobrych wynikach prac nad nową litografią oraz rosnącym zainteresowaniu ze strony zewnętrznych klientów Intel Foundry. Firma zakończyła już przygotowanie pakietu projektowego v0.5, a bardziej dojrzała wersja PDK 0.9 ma zostać udostępniona partnerom w październiku. Pozwoli im ona rozpocząć projektowanie i testowanie układów.

Obiecująco wyglądają też parametry samego procesu. Według wcześniejszych doniesień gęstość defektów wynosi obecnie D0=0,5. Dla układu o powierzchni zbliżonej do kafelka obliczeniowego Panther Lake oznaczałoby to teoretyczny uzysk na poziomie około 56,45%. Intel ma dążyć do obniżenia wskaźnika w okolice D0=0,1, co mogłoby podnieść uzysk mniejszych układów do 80-90%. Nie są to jednak oficjalnie dane.