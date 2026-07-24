Dzieci na tacy dla pedofilów i hejterów. TikTok z mocnym zarzutami UE

Komisja Europejska wystosowała wstępne ustalenia do władz platformy TikTok, wskazując na poważne uchybienia dotyczące bezpieczeństwa kont należących do osób nieletnich. Z danych zebranych przez unijnych urzędników wynika, że obecne mechanizmy działania aplikacji nie chronią najmłodszych użytkowników w wystarczającym stopniu.

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Obce osoby mają wgląd w prywatne życie dzieci

Ustawienia TokToka pozwalają na to, aby profile dzieci były widoczne jako publiczne, co umożliwia oglądanie ich materiałów przez każdego, w tym osoby niezalogowane do serwisu. W przypadku młodzieży w wieku od 16 do 17 lat publikowane treści mogą trafić do algorytmu rekomendacji i wyświetlać się dowolnym użytkownikom na karcie Dla Ciebie.

Zdaniem KE, tego rodzaju ekspozycja rodzi bezpośrednie ryzyko niechcianego kontaktu ze strony potencjalnych sprawców przestępstw oraz zwiększa zagrożenie cyberprzemocą. Brak odpowiednich blokad daje obcym osobom wgląd w prywatne życie dzieci, a materiały opublikowane w młodym wieku mogą pozostać w sieci na zawsze i rzutować na ich dorosłe życie. Nawet wybór konta prywatnego nie rozwiązuje problemu, ponieważ lista obserwowanych i obserwujących oraz zdjęcie profilowe wciąż pozostają ogólnodostępne.

Bruksela podkreśla, że TikTok musi niezwłocznie zmienić zasady, aby materiały tworzone przez dzieci były widoczne wyłącznie dla zaakceptowanych znajomych, a treści nieletnich w żadnym wypadku nie trafiały do globalnej publiczności poza platformą ani do powszechnych rekomendacji.

Uzależniający projekt interfejsu i efekt króliczej nory

To nie pierwsze zastrzeżenia wobec chińskiego giganta. Urzędnicy badają również uzależniający projekt interfejsu, który nie pozwala oderwać się od przewijania treści, oraz wpływ systemów rekomendacji na tak zwany efekt króliczej nory, czyli coraz głębsze, niekontrolowane wciągnięciu uwagi użytkowników w tematy, które są często treściami nieodpowiednimi dla nieletnich.

TikTok ma teraz czas na zapoznanie się z dokumentacją sprawy i przesłanie pisemnej odpowiedzi. Jeśli zarzuty się potwierdzą, na właściciela platformy może zostać nałożona kara finansowa sięgająca do 6% jego rocznego globalnego obrotu.

Aktualizacja: oświadczenie TikToka

TikTok odniósł się do zarzutów. Platforma podkreśla, że ustalenia Komisji mają charakter wstępny i zapewnia, że będzie nadal współpracować z KE, korzystając z przysługującego jej prawa do obrony. Zapewnia tez, że dba o bezpieczeństwo.

Konta nastolatków na TikToku mają domyślnie włączonych ponad 50 ustawień związanych z bezpieczeństwem, prywatnością i ochroną, opracowanych we współpracy z ekspertami. Konta należące do osób poniżej 18. roku życia są domyślnie ustawione jako prywatne i jesteśmy jedną z nielicznych platform, na których młodsi nastolatkowie nie mają dostępu do wiadomości prywatnych, a publikowane przez nich treści nie mogą być wyświetlane w kanale Dla Ciebie – napisał rzecznik TikToka.