Dostaniesz dziwny telefon z VeloBanku. Chodzi o twoje pieniądze
VeloBank wprowadza nową funkcję dla swojej wirtualnej asystentki o imieniu Vela. Od teraz sztuczna inteligencja będzie automatycznie dzwonić do klientów, aby potwierdzić wybrane, potencjalnie podejrzane transakcje.
To kolejny krok banku w walce z cyberprzestępcami i sprytny sposób na ochronę oszczędności jeszcze przed ostateczną realizacją przelewu.
Zasada działania nowej usługi jest bardzo prosta i uruchamia się automatycznie. Kiedy klient zleci przelew i zatwierdzi go w standardowy sposób, do akcji wkracza bankowy System Przeciwdziałania Nadużyciom. Jeśli algorytmy uznają operację za nietypową i wymagającą dodatkowej weryfikacji, klient natychmiast otrzyma połączenie telefoniczne od Veli.
Halo? Tu Vela. Ktoś się chyba włamał ci na konto
Podczas krótkiej rozmowy wirtualna asystentka prosi o potwierdzenie danych zlecenia, takich jak dokładna kwota czy odbiorca. Jeżeli wszystko się zgadza, przelew jest niezwłocznie realizowany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości system niezwłocznie przełącza rozmowę do prawdziwego doradcy, który pomaga wyjaśnić całą sytuację i odpowiednio zabezpieczyć konto.
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w VeloBanku Marek Korulczyk zaznacza, że w przypadku prób wyłudzeń kluczowy jest czas reakcji. Utrata środków to dla poszkodowanych nie tylko potężny cios finansowy, ale też ogromny stres i utrata poczucia bezpieczeństwa. W świecie, gdzie przestępcy sięgają po coraz to nowsze innowacje, banki muszą bronić klientów równie zaawansowanymi technologiami.
Automatyczny kontakt inicjowany jest wyłącznie przez bank i dotyczy tylko tych transakcji, które klient przed chwilą zlecił. Takie podejście znacząco ogranicza ryzyko spoofingu, czyli podszywania się oszustów pod infolinię. Cały mechanizm stanowi część szerszego systemu ochrony VeloBanku, który na bieżąco analizuje nietypowe zachowania i w coraz większym stopniu opiera się na możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji.