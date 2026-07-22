Bezpieczeństwo

Dostaniesz dziwny telefon z VeloBanku. Chodzi o twoje pieniądze

VeloBank wprowadza nową funkcję dla swojej wirtualnej asystentki o imieniu Vela. Od teraz sztuczna inteligencja będzie automatycznie dzwonić do klientów, aby potwierdzić wybrane, potencjalnie podejrzane transakcje.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:39
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dostaniesz dziwny telefon z VeloBanku. Chodzi o twoje pieniądze
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

To kolejny krok banku w walce z cyberprzestępcami i sprytny sposób na ochronę oszczędności jeszcze przed ostateczną realizacją przelewu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zasada działania nowej usługi jest bardzo prosta i uruchamia się automatycznie. Kiedy klient zleci przelew i zatwierdzi go w standardowy sposób, do akcji wkracza bankowy System Przeciwdziałania Nadużyciom. Jeśli algorytmy uznają operację za nietypową i wymagającą dodatkowej weryfikacji, klient natychmiast otrzyma połączenie telefoniczne od Veli.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui UAG Trooper MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Max Przezroczysto-popielaty
Etui UAG Trooper MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Max Przezroczysto-popielaty
0 zł
229.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 229.99 zł
Szkło hartowane SPIGEN Glas.TR EZ Fit do Samsung Galaxy Watch Ultra 2024/2025 47 mm (2 szt.)
Szkło hartowane SPIGEN Glas.TR EZ Fit do Samsung Galaxy Watch Ultra 2024/2025 47 mm (2 szt.)
0 zł
77 zł - najniższa cena
Kup teraz 77 zł
Etui MERCURY Semi-Silicone MagSafe do Samsung Galaxy S25 Różowo-piaskowy
Etui MERCURY Semi-Silicone MagSafe do Samsung Galaxy S25 Różowo-piaskowy
0 zł
57.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 57.99 zł
Advertisement

Halo? Tu Vela. Ktoś się chyba włamał ci na konto

Podczas krótkiej rozmowy wirtualna asystentka prosi o potwierdzenie danych zlecenia, takich jak dokładna kwota czy odbiorca. Jeżeli wszystko się zgadza, przelew jest niezwłocznie realizowany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości system niezwłocznie przełącza rozmowę do prawdziwego doradcy, który pomaga wyjaśnić całą sytuację i odpowiednio zabezpieczyć konto.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w VeloBanku Marek Korulczyk zaznacza, że w przypadku prób wyłudzeń kluczowy jest czas reakcji. Utrata środków to dla poszkodowanych nie tylko potężny cios finansowy, ale też ogromny stres i utrata poczucia bezpieczeństwa. W świecie, gdzie przestępcy sięgają po coraz to nowsze innowacje, banki muszą bronić klientów równie zaawansowanymi technologiami.

Automatyczny kontakt inicjowany jest wyłącznie przez bank i dotyczy tylko tych transakcji, które klient przed chwilą zlecił. Takie podejście znacząco ogranicza ryzyko spoofingu, czyli podszywania się oszustów pod infolinię. Cały mechanizm stanowi część szerszego systemu ochrony VeloBanku, który na bieżąco analizuje nietypowe zachowania i w coraz większym stopniu opiera się na możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji.

Image
telepolis
sztuczna inteligencja VeloBank Vela wirtualna asystentka
Źródła zdjęć: VeloBank
Źródła tekstu: VeloBank