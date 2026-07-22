Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce

Galaxy Watch Ultra2 stawia na wytrzymałość

Samsung Galaxy Watch Ultra2 dostał tytanową kopertę oraz ekran 1,52 cala o rozdzielczości 498 x 498 pikseli i jasności sięgającej 5000 nitów. Południowokoreański producent zwiększył tu mocno pojemność baterii, która teraz sięga 800 mAh. Powinno to wystarczyć na 60 godzin działania z włączoną funkcją AOD (Always On Display, ekran zawsze włączony).

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Urządzenie może się również pochwalić odpornością 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H i EN13319 dla nurków. Jest to zdecydowanie zegarek wyraźnie zaprojektowany pod sport i aktywność w terenie.

Nowa wersja topowego smartwatcha Samsunga to również zgrabniejsza konstrukcja. Galaxy Watch Ultra2 ma wymiary 47,1 x 47,4 x 10,7 mm i waży 61,5 g. Do sklepów trafią dwie wersje kolorystyczne, tytanowa srebrna i tytanowa szara.

Na pokładzie znalazły się nowoczesne standardy łączności, w tym LTE, Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz Bluetooth 6. Wydajność urządzeniu zapewnia 5-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite, współpracujący z 2 GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane.

Galaxy Watch9 jest bardziej codzienny

Samsung Galaxy Watch9 pojawia się w wersjach 40 mm (40,4 x 42,7 x 8,6 mm, 31,5 g) i 44 mm (43,7 x 46,0 x 8,6 mm, 34 g), w wersji LTE albo BT. Koperta jest aluminiowa, a ekran ma 1,47 cala (480 x 480 pikseli) w większym modelu i 1,34 cala (438 x 438 pikseli) w mniejszym, przy jasności do 3000 nitów.

Zegarki są również napędzane Snapdragonem Wear Elite, który tu współpracuje z 2 GB RAM-u i 32 GB przestrzeni na dane. To wszystko jest zasilane akumulatorem o pojemności 390 mAh (wersja 40 mm) lub 445 mAh (44 mm), co ma się przełożyć na maksymalnie 30 godzin pracy w trybie AOD.

Mniejszy zegarek kupimy w kolorze kremowym lub grafitowym, a większy w srebrnym lub grafitowym.

Zdrowie i sport

Nowe zegarki mocniej wchodzą w monitoring zdrowia. Wśród funkcji można znaleźć między innymi stan zdrowia, zdrowie serca, bezdech senny, ochronę słuchu, detekcję upadku i SOS oraz wskaźnik sprawności.

Galaxy Watch Ultra2 idzie jeszcze dalej, bo dostaje narzędzia dla biegaczy, rowerzystów i nurków. Są tam między innymi nawigacja w czasie rzeczywistym, alerty o nawodnieniu, wskazania przewyższeń, kompas z zapisem punktu startowego oraz wsparcie dla nurkowania czy komputer nurkowy.

Ceny wyższe niż przed rokiem

Różnice między modelami są dość czytelne. Galaxy Watch Ultra2 to sprzęt bardziej zaawansowany i droższy, a Galaxy Watch9 ma być rozsądniejszym wyborem do codziennego noszenia. Jeśli chodzi o ceny, to w Polsce wyglądają one tak:

Samsung Galaxy Watch Ultra2: 3249 zł ,

, Samsung Galaxy Watch9: 40 mm BT: 1749 zł , 40 mm LTE: 1949 zł , 44 mm BT: 1899 zł , 44 mm LTE: 2099 zł .

