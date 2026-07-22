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Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce

Samsung pokazał nowe zegarki Galaxy Watch9 oraz Galaxy Watch Ultra2. Nowa generacje ma mocniej celować w osoby aktywne, które chcą dłuższego czasu pracy, jaśniejszego ekranu i większej odporności.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:22
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Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce
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Galaxy Watch Ultra2 stawia na wytrzymałość

Samsung Galaxy Watch Ultra2 dostał tytanową kopertę oraz ekran 1,52 cala o rozdzielczości 498 x 498 pikseli i jasności sięgającej 5000 nitów. Południowokoreański producent zwiększył tu mocno pojemność baterii, która teraz sięga 800 mAh. Powinno to wystarczyć na 60 godzin działania z włączoną funkcją AOD (Always On Display, ekran zawsze włączony).

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Urządzenie może się również pochwalić odpornością 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H i EN13319 dla nurków. Jest to zdecydowanie zegarek wyraźnie zaprojektowany pod sport i aktywność w terenie.

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Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce
Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce
Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce

Nowa wersja topowego smartwatcha Samsunga to również zgrabniejsza konstrukcja. Galaxy Watch Ultra2 ma wymiary 47,1 x 47,4 x 10,7 mm i waży 61,5 g. Do sklepów trafią dwie wersje kolorystyczne, tytanowa srebrna i tytanowa szara.

Na pokładzie znalazły się nowoczesne standardy łączności, w tym LTE, Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz Bluetooth 6. Wydajność urządzeniu zapewnia 5-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite, współpracujący z 2 GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane.

Galaxy Watch9 jest bardziej codzienny

Samsung Galaxy Watch9 pojawia się w wersjach 40 mm (40,4 x 42,7 x 8,6 mm, 31,5 g) i 44 mm (43,7 x 46,0 x 8,6 mm, 34 g), w wersji LTE albo BT. Koperta jest aluminiowa, a ekran ma 1,47 cala (480 x 480 pikseli) w większym modelu i 1,34 cala (438 x 438 pikseli) w mniejszym, przy jasności do 3000 nitów.

Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce
Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce
Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce

Zegarki są również napędzane Snapdragonem Wear Elite, który tu współpracuje z 2 GB RAM-u i 32 GB przestrzeni na dane. To wszystko jest zasilane akumulatorem o pojemności 390 mAh (wersja 40 mm) lub 445 mAh (44 mm), co ma się przełożyć na maksymalnie 30 godzin pracy w trybie AOD.

Mniejszy zegarek kupimy w kolorze kremowym lub grafitowym, a większy w srebrnym lub grafitowym.

Zdrowie i sport

Nowe zegarki mocniej wchodzą w monitoring zdrowia. Wśród funkcji można znaleźć między innymi stan zdrowia, zdrowie serca, bezdech senny, ochronę słuchu, detekcję upadku i SOS oraz wskaźnik sprawności.

Galaxy Watch Ultra2 idzie jeszcze dalej, bo dostaje narzędzia dla biegaczy, rowerzystów i nurków. Są tam między innymi nawigacja w czasie rzeczywistym, alerty o nawodnieniu, wskazania przewyższeń, kompas z zapisem punktu startowego oraz wsparcie dla nurkowania czy komputer nurkowy.

Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce
Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce

Ceny wyższe niż przed rokiem

Różnice między modelami są dość czytelne. Galaxy Watch Ultra2 to sprzęt bardziej zaawansowany i droższy, a Galaxy Watch9 ma być rozsądniejszym wyborem do codziennego noszenia. Jeśli chodzi o ceny, to w Polsce wyglądają one tak:

  • Samsung Galaxy Watch Ultra2: 3249 zł,
  • Samsung Galaxy Watch9:
    • 40 mm BT: 1749 zł,
    • 40 mm LTE: 1949 zł,
    • 44 mm BT: 1899 zł,
    • 44 mm LTE: 2099 zł.
Samsung podkręca zegarki. Galaxy Watch Ultra2 gra pierwsze skrzypce

Dla przypomnienia, rok temu model Galaxy Watch Ultra (2025) kosztował 2899 zł, a za model Galaxy Watch8 trzeba było zapłacić od 1599 zł do 1899 zł.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung