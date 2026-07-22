Rząd stworzy eDziennik. Bez reklam, za darmo i w aplikacji mObywatel

Rada Ministrów dała zielone światło dla projektu ustawy, który otwiera drzwi do pilotażu zupełnie nowego, państwowego eDziennika. Rewolucja ruszy w roku szkolnym 2026/2027 i obejmie chętne szkoły podstawowe oraz artystyczne.

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Szkoły otrzymają to nowe, cyfrowe narzędzie całkowicie za darmo, bez żadnych reklam i z najwyższym poziomem bezpieczeństwa danych. Integracja z Systemem Informacji Oświatowej sprawi z kolei, że nauczyciele nie będą musieli w nieskończoność przepisywać tych samych informacji do różnych rejestrów.

Dla rodziców i uczniów największą wygodą stanie się jednak integracja z ich ulubioną cyfrową aplikacją. Sprawdzanie ocen, obecności czy planu lekcji trafi prosto do aplikacji mObywatel oraz nowej wersji mObywatel Junior, co oznacza, że całe szkolne życie będzie można mieć pod ręką w jednym, dobrze znanym miejscu na telefonie.

Testy mają potrwać rok, a zebrane od dyrektorów, nauczycieli i rodziców opinie pozwolą dopracować system tak, aby idealnie odpowiadał na realne potrzeby szkół. Po zakończeniu fazy próbnej państwowy eDziennik pozostanie dla placówek w pełni dobrowolną opcją, więc to same szkoły zdecydują, czy chcą przejść na państwowe, darmowe rozwiązanie.