Ludzie już nie kochają Steam Decka. Sprzedaż poleciała na pysk

Wzrost cen Steam Decka w Polsce wyniósł 680-780 zł, zależnie od modelu. I tak wariant 512 GB, który dawniej kosztował 2599 zł, teraz jest za 3279 zł, a wersja 1 TB zamiast 3099 zł kosztuje 3897 zł. Na innych rynkach sytuacja nie wygląda wcale lepiej. Nic więc dziwnego, że sprzedaż dosłownie poleciała na łeb.

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Sprzedaż Steam Decka spadła o ponad 80%

Tak przynajmniej twierdzi Boiling Steam, czyli serwis zajmujący się śledzeniem sprzedaży gier i urządzeń na Steam, który wykorzystuje w tym celu ekstrapolację danych z listy bestsellerów Valve. Jak to działa w praktyce? Otóż serwis śledzi listę bestsellerów na platformie. W 2025 roku Steam Deck zajmował na tej liście zwykle 4. lub 5. pozycję. Kiedy jednak wrócił do sprzedaży, spadł na 14. pozycję. Boiling Steam twierdzi, że po uwzględnieniu przychodów sklepu w tym okresie, to sprzedaż spadła z poziomu 11-18 tysięcy egzemplarzy tygodniowo do 1400-3000 sztuk.