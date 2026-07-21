Samsung udostępnił nowy produkt. Galaxy Card pozwoli zaoszczędzić

Koreańska korporacja od lat rozwija narzędzia płatnicze, pod tym względem nie różni się od amerykańskiej konkurencji – usługi w tym zakresie oferują też Google i Apple. Wszystkie te firmy próbują zdywersyfikować swoje przychody, a usługi finansowe wydają się być dobrym sposobem na osiągnięcie tego celu.

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Koreańczycy z nowym produktem na amerykańskim rynku

Samsung uruchomił na rynku amerykańskim kartę kredytową. Produkt o nazwie Samsung Galaxy Card przygotowano z Barclays, będzie on funkcjonować w ramach sieci Visa. Rozwiązanie jest zintegrowane z Samsung Wallet, co ułatwi użytkownikom zarządzanie środkami. Z doniesień wynika, że karta nie jest obciążona roczną opłatą i oferuje szereg korzyści. Narzędzie udostępniono w formie fizycznej (metalowa karta) i wirtualnej.

Co oferuje Samsung Galaxy Card?

W pakiecie bonusów należy wymienić m.in. zwroty gotówki za zakup produktów z logo Samsunga – wyniesie 5 proc. Jeśli klient robi zakupy za pośrednictwem Samsung Wallet, zwrot może wynieść 3 proc., a za usługi streamingowe 2 proc. W przypadku wszystkich innych wydatków zwrot wynosi 1 proc. Część konsumentów może też liczyć na bonus powitalny.

Samsung Galaxy Card

Azjatycka firma dywersyfikuje przychody

Przy okazji tej premiery podano, że ponad dwie trzecie gospodarstw domowych w USA posiada przynajmniej jedno urządzenie Samsunga, a niemal jedna trzecia ma minimum trzy takie sprzęty. To spora baza klientów, którym można oferować dodatkowe usługi i… spróbować ich przywiązać na dłużej do swojego portfolio. Zwłaszcza, że Samsung ponoć nie powiedział ostatniego słowa w zakresie rozwiązań oferowanych klientom – także tych finansowych.