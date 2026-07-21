Xiaomi zrobi ci wilgotno w 7 minut. Mocarny sprzęt

Nie jest to tania zabawka

Urządzenie wyceniono w Chinach na 1699 juanów (ok. 950 zł), a więc jeśli kiedyś wejdzie na nasz rynek, spodziewać się należy cen bliższych 1500 zł. Sprzęt został stworzony z myślą o szybkiej i skutecznej poprawie jakości powietrza. Oferuje imponującą wydajność nawilżania na poziomie aż 2000 ml na godzinę.

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Według testów Xiaomi pozwala to na zoptymalizowanie wilgotności w standardowej sypialni w zaledwie 7 minut, a w większym salonie w 19 minut. Urządzenie posiada ogromny, 8-litrowy zbiornik na wodę, zapewniający do 16 godzin ciągłej pracy. Aby wyeliminować popularne problemy z namnażaniem się bakterii w nawilżaczach, producent zastosował jednokierunkowy obieg zapobiegający cofaniu się wody, sterylizację elektrolityczną oraz zmywalny filtr antybakteryjny.

A do tego usunie zanieczyszczenia z powietrza

W kwestii oczyszczania powietrza sprzęt radzi sobie równie dobrze. Zastosowano tu sześciowarstwowy filtr kompozytowy osiągający wydajność czyszczenia (CADR) na poziomie 422 m³/h dla cząstek stałych, w tym PM1 i PM2.5, oraz 247 m³/h dla szkodliwego formaldehydu. Co niezwykle istotne, funkcje nawilżania i oczyszczania mogą działać całkowicie niezależnie.