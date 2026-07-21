Xiaomi zrobi ci wilgotno w 7 minut. Mocarny sprzęt
Na platformie crowdfundingowej Youpin zadebiutował sprzęt Mijia Purifying Humidifier 3 Pro. Innowacyjny sprzęt Xiaomi 2 w 1, będący jednocześnie oczyszczaczem i nawilżaczem powietrza.
Nie jest to tania zabawka
Urządzenie wyceniono w Chinach na 1699 juanów (ok. 950 zł), a więc jeśli kiedyś wejdzie na nasz rynek, spodziewać się należy cen bliższych 1500 zł. Sprzęt został stworzony z myślą o szybkiej i skutecznej poprawie jakości powietrza. Oferuje imponującą wydajność nawilżania na poziomie aż 2000 ml na godzinę.
Według testów Xiaomi pozwala to na zoptymalizowanie wilgotności w standardowej sypialni w zaledwie 7 minut, a w większym salonie w 19 minut. Urządzenie posiada ogromny, 8-litrowy zbiornik na wodę, zapewniający do 16 godzin ciągłej pracy. Aby wyeliminować popularne problemy z namnażaniem się bakterii w nawilżaczach, producent zastosował jednokierunkowy obieg zapobiegający cofaniu się wody, sterylizację elektrolityczną oraz zmywalny filtr antybakteryjny.
A do tego usunie zanieczyszczenia z powietrza
W kwestii oczyszczania powietrza sprzęt radzi sobie równie dobrze. Zastosowano tu sześciowarstwowy filtr kompozytowy osiągający wydajność czyszczenia (CADR) na poziomie 422 m³/h dla cząstek stałych, w tym PM1 i PM2.5, oraz 247 m³/h dla szkodliwego formaldehydu. Co niezwykle istotne, funkcje nawilżania i oczyszczania mogą działać całkowicie niezależnie.
Na górze obudowy znalazł się adaptacyjny ekran LCD, który na bieżąco informuje m.in. o temperaturze, wilgotności i stężeniu pyłów. Całością możemy wygodnie zarządzać za pomocą aplikacji Mijia. Mimo sporych gabarytów, urządzenie jest łatwe w codziennym użytkowaniu – ma kółka obrotowe ułatwiające przemieszczanie oraz pracuje niezwykle cicho. Bezszczotkowy silnik w trybie snu generuje hałas na poziomie zaledwie 28,1 dB, gwarantując pełen komfort w nocy.