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Nvidia rozwiązuje problem, który stworzyła. To narzędzie wykrywa wideo AI

Synthetic Video Detector od NVIDII to usługa, która jest w stanie wykryć z wysoką dokładnością wideo wygenerowane przez AI, analizując nagranie niemalże w czasie rzeczywistym.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:53
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Nvidia rozwiązuje problem, który stworzyła. To narzędzie wykrywa wideo AI
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W dzisiejszych czasach coraz trudniej wierzyć własnym oczom, ponieważ narzędzia AI wyrzucają coraz lepszej jakości nagrania. I owszem: widok wiewiórki strzelającej do kota z drzewa można z automatu uznać za treść wygenerowaną. Jednak powstają mniej absurdalne twory, które mogą wprowadzać ludzi w błąd, pomagać przy wyłudzaniu pieniędzy, lub oczerniać osoby znajdujące się na nagraniu. I tu do akcji wkracza Synthetic Video Detector od NVIDII, który częściowo rozwiązuje ten problem.

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Wykrywacz AI od NVIDII

Mówimy tu o dokładności rzędu 92% przy niekompresowanym wideo Full HD. Przy kompresji 15% dokładność spada do 85%, a przy kompresji 50% wynosi wciąż 82%. A wszystko to w czasie 22-30 ms na klatkę. Tym samym przy analizowaniu treści w 30 FPS może to robić w czasie rzeczywistym. 

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Sama usługa jest dedykowana mediom, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji dalej i narażone na powielanie dezinformacji. Automatyczna detekcja AI ma temu zapobiec. 

Tym samym NVIDIA stworzyła problem, będąc jednym z filarów rozwoju AI, a teraz wydała na świat jego rozwiązanie, za które rzecz jasna każe sobie płacić. 

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AI Nvidia Wideo AI
Źródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: tweaktown