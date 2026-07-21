Nvidia rozwiązuje problem, który stworzyła. To narzędzie wykrywa wideo AI
Synthetic Video Detector od NVIDII to usługa, która jest w stanie wykryć z wysoką dokładnością wideo wygenerowane przez AI, analizując nagranie niemalże w czasie rzeczywistym.
W dzisiejszych czasach coraz trudniej wierzyć własnym oczom, ponieważ narzędzia AI wyrzucają coraz lepszej jakości nagrania. I owszem: widok wiewiórki strzelającej do kota z drzewa można z automatu uznać za treść wygenerowaną. Jednak powstają mniej absurdalne twory, które mogą wprowadzać ludzi w błąd, pomagać przy wyłudzaniu pieniędzy, lub oczerniać osoby znajdujące się na nagraniu. I tu do akcji wkracza Synthetic Video Detector od NVIDII, który częściowo rozwiązuje ten problem.
Wykrywacz AI od NVIDII
Mówimy tu o dokładności rzędu 92% przy niekompresowanym wideo Full HD. Przy kompresji 15% dokładność spada do 85%, a przy kompresji 50% wynosi wciąż 82%. A wszystko to w czasie 22-30 ms na klatkę. Tym samym przy analizowaniu treści w 30 FPS może to robić w czasie rzeczywistym.
Sama usługa jest dedykowana mediom, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji dalej i narażone na powielanie dezinformacji. Automatyczna detekcja AI ma temu zapobiec.
Tym samym NVIDIA stworzyła problem, będąc jednym z filarów rozwoju AI, a teraz wydała na świat jego rozwiązanie, za które rzecz jasna każe sobie płacić.