Nvidia rozwiązuje problem, który stworzyła. To narzędzie wykrywa wideo AI

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wierzyć własnym oczom, ponieważ narzędzia AI wyrzucają coraz lepszej jakości nagrania. I owszem: widok wiewiórki strzelającej do kota z drzewa można z automatu uznać za treść wygenerowaną. Jednak powstają mniej absurdalne twory, które mogą wprowadzać ludzi w błąd, pomagać przy wyłudzaniu pieniędzy, lub oczerniać osoby znajdujące się na nagraniu. I tu do akcji wkracza Synthetic Video Detector od NVIDII, który częściowo rozwiązuje ten problem.

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Wykrywacz AI od NVIDII

Mówimy tu o dokładności rzędu 92% przy niekompresowanym wideo Full HD. Przy kompresji 15% dokładność spada do 85%, a przy kompresji 50% wynosi wciąż 82%. A wszystko to w czasie 22-30 ms na klatkę. Tym samym przy analizowaniu treści w 30 FPS może to robić w czasie rzeczywistym.

Sama usługa jest dedykowana mediom, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji dalej i narażone na powielanie dezinformacji. Automatyczna detekcja AI ma temu zapobiec.