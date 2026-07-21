W ten sposób InPostowi już nie zapłacisz. Zmiana od 1 sierpnia 2026

InPost z nowym regulaminem od 1 sierpnia 2026

Klienci InPost, którzy korzystają z jego aplikacji mobilnej (zatem, można przypuszczać, że chodzi o większość z nas), dostali wiadomość odnośnie nowego regulaminu Konta InPost. Lepiej się z nim zapoznać, aby uniknąć przykrych niespodzianek, np. odnośnie płatności.

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Rezygnujemy z metody płatności Pay by Link. czytamy w wiadomości od InPostu.

Oznacza to, że z listy znikną płatności przelewem typu pay by link, a pozostaną na niej tylko BLIK i karty, w tym portfele cyfrowe Apple Pay i Google Pay.

Przyczyna rezygnacji z tej formy płatności nie została podana w mailu do użytkowników. Całkiem prawdopodobne, że nie sprawdziła się ona w trakcie zakupów z Von Halskim (to nazwa asystenta AI w aplikacjach InPost). Link ten bowiem wymaga zalogowania się do banku i potwierdzania płatności za pomocą SMS-a lub mobilnej autoryzacji. A przecież zakupy z asystentem mają być przede wszystkim bardzo proste.

Jakie inne zmiany czekają na polskich użytkowników InPostu?