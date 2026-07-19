Telefon do 1500 zł – TOP 5 na lipiec 2026

Z naszego doświadczenia 1500 zł to bardzo popularna kwota wśród osób szukających nowego smartfona. Choć minęły czasy, kiedy za te pieniądze można było kupić sprzęt o niemalże flagowej specyfikacji, to nadal jest to segment, w którym czeka na nas masa atrakcyjnych propozycji – wystarczy tylko wiedzieć, gdzie szukać.

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No i tu z pomocą przychodzimy my. Wybraliśmy kilka najciekawszych naszym zdaniem modeli, które można znaleźć w polskich sklepach, żeby ułatwić Wam zakupy.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów w cenie do 1500 zł. Każdy z nich jest w naszej ocenie opcją wartą zakupu, aczkolwiek mamy też w tym gronie swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu artykułu. Oczywiście jeśli chcielibyście dodać coś do naszej listy albo macie innego faworyta w tym segmencie cenowym, koniecznie podzielcie się tym w sekcji komentarzy!

Motorola Edge 60

Wiele osób traktuje wygląd jako rzecz drugorzędną w przypadku smartfonów. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Jeśli jednak chcecie, żeby Wasz telefon wyróżniał się nie tylko specyfikacją, ale także atrakcyjnym designem, koniecznie musicie sprawdzić Motorolę Edge 60.

Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że nie jest to flagowiec. Smukła sylwetka, zakrzywiony wyświetlacz i charakterystyczna faktura na pleckach sprawiają fenomenalne pierwsze wrażenie (i, przynajmniej jeśli chodzi o nas w redakcji, każde kolejne też). Do tego w środku udało się upchnąć masę świetnych podzespołów. Mamy tu wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300, wykonany w technologii P-OLED ekran o wysokiej rozdzielczości i potrójny aparat z dużym sensorem w rozmiarze 1/1,56” w ramach głównego modułu. Jak za te pieniądze to bardzo atrakcyjna propozycja.

Motorola Edge 60 6 opinii Motorola Edge 60 6 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

A jeśli nadal Wam mało, to dodam, że Motorola Edge 60 jest nie tylko ładna i dobrze wyposażona, ale prawdopodobnie jest też jednym z bardziej wytrzymałych smartfonów w swoim segmencie. Urządzenie może się pochwalić wodoodpornością na poziomie IP68/IP69 oraz odpornością na upadki klasy MIL-STD-810H.

Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G86 Power to ciekawy przypadek. Telefon można bez problemu znaleźć w cenie poniżej 1000 zł, więc jest sporo tańszy od innych modeli, które wzięliśmy do tego zestawienia. Mimo to pod względem specyfikacji wypada zupełnie przyzwoicie, a do tego ma pewien atut, którego reszta konkurentów może mu co najwyżej pozazdrościć.

Na pokładzie czeka na nas wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,67” i rozdzielczości 1220x2712, procesor Mediatek Dimensity 7300 i przyzwoity aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Do tego całość zamknięto we wzmocnionej obudowie (IP68/IP69 i MIL-STD-810H) dostępnej w kilku atrakcyjnych wersjach kolorystycznych opracowanych wspólnie z Pantone.

Motorola Moto G86 Power 5G 12 opinii Motorola Moto G86 Power 5G 12 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6720mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Ale co z tym unikalnym atutem? Otóż jest nim bateria. Wewnątrz Motoroli Moto G86 Power znajdziemy potężny akumulator o pojemności 6720 mAh, który z powodzeniem powinien zapewnić dobrych kilka dni pracy z dala od ładowarki.

Samsung Galaxy A56

Nie macie szczególnie określonych wymagań, ale szukacie telefonu pewnego i sprawdzonego, który posłuży Wam latami? Samsung Galaxy A56 będzie w tej sytuacji jedną z lepszych propozycji.

Specyfikacja telefonu nie próbuje pobić żadnych rekordów, ale jest naprawdę solidna. Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”, procesor Exynos 1580, który z powodzeniem wystarczy do komfortowej pracy, przyzwoity aparat o rozdzielczości 50 Mpix – dokładnie to, czego można oczekiwać od telefonu w tej cenie. Do tego obudowa jest wodoodporna (IP67), a akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie mocą 45 W.

Samsung Galaxy A56 5G 51 opinii Samsung Galaxy A56 5G 51 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Jednak najważniejszy powód, by wybrać Samsunga Galaxy A56, nie leży w samym sprzęcie, a raczej w obietnicy wieloletniego wsparcia. Telefon zadebiutował z Androidem 15 na pokładzie, a producent obiecał dla niego aż sześć dużych aktualizacji. I co warto w tym miejscu podkreślić – Koreańczycy faktycznie się z tego typu deklaracji bardzo dobrze wywiązują.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Czy istnieje marka telefonów, która mocniej kojarzy się z opłacalnością niż Xiaomi? Wątpię. Choć chiński producent szczyt swojej popularności wydaje się mieć za sobą, to w jego ofercie nadal znajdziemy masę urządzeń wyciskających 110 procent wartości z każdej wydanej złotówki. W cenie do 1500 zł najlepiej pod tym względem wypada Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.

Jeśli przeliczać cenę na suche parametry, to ciężko ten sprzęt przebić. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83” ma doskonałe parametry, w tym wysoką rozdzielczość 1280x2772, procesor to wydajny Mediatek Dimensity 7400 Ultra, akumulator ma pojemność imponujących 6580 mAh… O czymś zapomniałem? Ano tak – o aparacie o rozdzielczości aż 200 Mpix. Do tego możemy liczyć na udogodnienia takie jak wodoodporność, zwiększona odporność na upadki czy szybkie ładowanie 45 W.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Mówiąc krótko, specyfikacja jak na te pieniądze jest naprawdę fantastyczna, nawet jeśli implementacja wszystkich tych elementów miejscami może budzić mieszane uczucia.

Wybór Redakcji: Nothing Phone (3a)

Smartfony Nothing kojarzą się przede wszystkim ze swoim niecodziennym retrofuturystycznym designem. A szkoda, bo można przez to zapomnieć, że pod przeźroczystą obudową skrywa się zwykle kawał naprawdę dobrego sprzętu. Tak dobrego, że Nothing Phone (3a) spokojnie łapie się w naszej ocenie na tytuł najlepszego wyboru w cenie do 1500 zł.

Producentowi udało się stworzyć bardzo dopracowany, wyważony sprzęt, który wyróżnia się w kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim znajdziemy tu procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, który ma do zaoferowania znacznie wyższą wydajność niż większość rywali za podobne pieniądze. W połączeniu z minimalistycznym interfejsem Nothing OS 4.0 daje to prawdopodobnie najpłynniejsze wcielenie Androida, jakie można znaleźć w tym segmencie.

Nothing Phone (3a) 0 opinii Nothing Phone (3a) 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

I na tym nie koniec, bo oczywiście oprócz tego mamy wyświetlacz AMOLED o przekątne 6,77”, akumulator o pojemności 5000 mAh i potrójny aparat o bardzo dobrych parametrach. Szczególnie na uwagę zasługuje moduł telefoto o rozdzielczości 50 Mpix, który jest jednym z lepszych w tym segmencie. No i niecodzienny design też jest atutem, o ile odpowiada Wam tutejsza estetyka.