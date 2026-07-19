Publicystyka

Donald Trump jak Mentzen. A nazwał TO oszustwem

Donald Trump i jego rodzina w ubiegłym roku zarobili fortunę na kryptowalutach. Prezydent USA kilka lat temu zmienił front i okazał się wielkim zwolennikiem tego rodzaju aktywów. W błędzie są jednak ci, którzy myślą, że za zarobione pieniądze lokator Białego Domu kupuje np. Bitcoina.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 14:50
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Telepolis.pl
Donald Trump jak Mentzen. A nazwał TO oszustwem
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Walcząc o drugą kadencję, Donald Trump okazał się być sojusznikiem branży krypto. Deklarował, że USA staną się światową stolicą tej branży, że osłabi regulacje i nadzór nad sektorem. W ten sposób zapewnił sobie wsparcie finansowe i głosy zwolenników cyfrowych aktywów. W ramach podziękowania częściowo zrealizował swoje obietnice. Ten wątek jego działalności wciąż zasługuje na uwagę.

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Rodzina Trumpów zarobiła krocie na kryptowalutach

Niedawno głośno zrobiło się o deklaracji finansowej Donalda Trumpa i jego bliskich. Z dokumentów, którym przyjrzała się m.in. Agencja Reutera, wynika, że tylko w ubiegłym roku przedsięwzięcia kryptowalutowe przyniosły Trumpom ponad 1,4 mld dolarów. Na tę kwotę składają się m.in. wpływy ze sprzedaży tzw. memecoinów sygnowanych nazwiskiem prezydenta. Mowa o setkach milionów dolarów. Nastały czasy, gdy najpotężniejszy człowiek na planecie dorabia się na żarcie internetowym. 

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Niemal 800 mln dolarów przyniosło Trumpom przedsięwzięcie kryptowalutowe World Liberty Financial. Część tej kwoty pochodzi ze sprzedaży udziałów w biznesie, część ze sprzedaży samych tokenów. Nie można zatem napisać, że o krypto tylko mówił, a po wyborach zapomniał o branży – okazał się godnym podziwu praktykiem. Tematem na osobny wpis jest to, czy i inwestorom udało się zarobić na tym interesie…

Donald Trump pieniądze inwestuje w akcje i obligacje

Tym razem interesuje nas jednak inna kwestia. Bo wbrew deklarowanemu uwielbieniu dla cyfrowego pieniądza, Donald Trump okazał się dość konserwatywnie nastawionym inwestorem. Agencja Reutera przeanalizowała wspomniane już oświadczenie majątkowe i okazało się, że prezydent stawia raczej na akcje i obligacje. Konkretne kwoty trudno ustalić, ale nie mówimy tu o drobnych – w grę wchodzą setki milionów dolarów.

Niech inni kupują krypto. My będziemy je sprzedawać

Ten mechanizm jest dość zabawny: rodzina wychwala kryptowaluty, zachęca do ich zakupu (będąc jednocześnie sprzedawcą), ale zarobione pieniądze pakuje nie w Bitcoina, ale w papiery wartościowe. Trudno uznać ich za chodzącą reklamę biznesu krypto. Z drugiej jednak strony, trzeba pamiętać, co Donald Trump mówił o tym segmencie rynku nim się „nawrócił”. Otóż określił go mianem „scam” (oszustwo). Prezydent USA uznawał ten biznes za zagrożenie dla dolara, a Bitcoina nie postrzegał jako waluty – przekonywał, że jego wartość opiera się na niczym.

Wychodzi zatem na to, że poglądów aż tak bardzo nie zmienił. Przynajmniej w odniesieniu do własnego portfela. A jeśli ktoś chce wierzyć w krypto i jeszcze da na tym zarobić Trumpom? Droga wolna – ci ludzie są mile widziani. 

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Donald Trump BTC bitcoin a wybory
Źródła zdjęć: Joshua Sukoff, FotoDax / Shutterstock.com