Netia odpala sportową bombę. Od połowy sierpnia rozszerza ofertę

Równo za miesiąc, od 17 sierpnia w ofercie operatora dostępna będzie pełna oferta sportowa CANAL+ (w tym CANAL+ ULTRA), dzięki czemu abonenci Netii będą mogli oglądać między innymi: Ligę Mistrzów UEFA, LALIGA EA SPORTS, Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasę, rozgrywki żużlowe, gale MMA oraz turnieje WTA Tour.

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Gratka fla fanów LALIGA EA SPORTS

Netia podkreśla, że jest pierwszym operatorem, który może się pochwalić wprowadzeniem CANAL+ ULTRA do swojej oferty. Może to szczególnie zainteresować fanów hiszpańskiej LALIGA EA SPORTS, ponieważ od sezonu 2026/2027 CANAL+ jest wyłącznym nadawcą tych rozgrywek w Polsce. Widzowie będą mogli śledzić wszystkie mecze ligi hiszpańskiej przez pięć kolejnych sezonów.

Wprowadzenie m.in. CANAL+ ULTRA oznacza ogromne wzmocnienie naszego sportowego portfolio. Łącząc treści CANAL+ z kanałami Grupy Polsat Plus, czyli Eleven Sports i Polsat Sport Premium, tworzymy wyjątkowo szeroką ofertę dla kibiców piłki nożnej i innych dyscyplin – powiedział Tomasz Dakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C w Netii.

Za kilka miesięcy abonenci Netii korzystający z nowej oferty zyskają również dostęp do serwisu streamingowego CANAL+. Tym samym jeszcze więcej transmisji, programów i treści będzie można oglądać nie tylko na ekranie telewizora, ale także na urządzeniach mobilnych.