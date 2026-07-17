Telewizja i VoD

Netia odpala sportową bombę. Od połowy sierpnia rozszerza ofertę

Netia rozszerza współpracę z CANAL+ i od 17 sierpnia udostępni swoim abonentom m.in. pakiet CANAL+ ULTRA, zapewniający dostęp do pełnej oferty sportowej CANAL+, w tym transmisji hiszpańskiej LALIGA EA SPORTS.  Co więcej, Netia zapewni także dostęp do serwisu streamingowego CANAL+.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:27
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Netia odpala sportową bombę. Od połowy sierpnia rozszerza ofertę
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Równo za miesiąc, od 17 sierpnia w ofercie operatora dostępna będzie pełna oferta sportowa CANAL+ (w tym CANAL+ ULTRA), dzięki czemu abonenci Netii będą mogli oglądać między innymi: Ligę Mistrzów UEFA, LALIGA EA SPORTS, Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasę, rozgrywki żużlowe, gale MMA oraz turnieje WTA Tour.

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Gratka fla fanów LALIGA EA SPORTS

Netia podkreśla, że jest pierwszym operatorem, który może się pochwalić wprowadzeniem CANAL+ ULTRA do swojej oferty. Może to szczególnie zainteresować fanów hiszpańskiej LALIGA EA SPORTS, ponieważ od sezonu 2026/2027 CANAL+ jest wyłącznym nadawcą tych rozgrywek w Polsce. Widzowie będą mogli śledzić wszystkie mecze ligi hiszpańskiej przez pięć kolejnych sezonów.

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Wprowadzenie m.in. CANAL+ ULTRA oznacza ogromne wzmocnienie naszego sportowego portfolio. Łącząc treści CANAL+ z kanałami Grupy Polsat Plus, czyli Eleven Sports i Polsat Sport Premium, tworzymy wyjątkowo szeroką ofertę dla kibiców piłki nożnej i innych dyscyplin

– powiedział Tomasz Dakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C w Netii.

Za kilka miesięcy abonenci Netii korzystający z nowej oferty zyskają również dostęp do serwisu streamingowego CANAL+. Tym samym jeszcze więcej transmisji, programów i treści będzie można oglądać nie tylko na ekranie telewizora, ale także na urządzeniach mobilnych.

Szczegółowe informacje dotyczące pakietów, cen i warunków skorzystania z oferty zostaną opublikowane w dniu startu oferty, czyli 17 sierpnia.

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telepolis
netia CANAL+ CANAL+ ULTRA LALIGA EA SPORTS
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała, Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Netia
Źródła tekstu: Netia