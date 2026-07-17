List polecony bez awizo. Poczta Polska wrzuca skrzynkę do smartfonu

Cyfrowa skrzynka zawsze pod ręką

Nowa aplikacja Poczta Polska daje dostęp do e-Doręczeń i e-Poleconych w jednym miejscu. Użytkownik dostaje własną skrzynkę doręczeń w telefonie i może zarządzać korespondencją bez wychodzenia z domu. Rozwiązanie to ma uprościć codzienne sprawy – zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Dalsza część tekstu pod wideo

Udostępnienie aplikacji „Poczta Polska” to kolejny ważny krok mający na celu ułatwianie codziennych czynności klientom indywidualnym i biznesowym. Użytkownicy będą mieli dostęp do swoich cyfrowych listów poleconych, szczególnie do e-Poleconego, czyli usługi pozwalającej na kontakt z firmami oraz osobami prywatnymi. Stosowanie aplikacji pozwoli znacząco oszczędzać czas potrzebny na nadawanie tradycyjnej korespondencji lub odbieranie awiza. powiedziała Kinga Dobrzyń, Dyrektor Biura Produktów Cyfrowych w Poczcie Polskiej

E-Polecony czy e-Doręczenie? Różnice są istotne

Na start aplikacja oferuje dwie główne usługi. E-Polecony to komercyjny cyfrowy list polecony – można go wysyłać między osobami prywatnymi i firmami. Z kolei e-Doręczenia służą do kontaktu z administracją publiczną.

Obie formy mają jedną ważną cechę: pełną moc prawną. System potwierdza tożsamość nadawcy i odbiorcy, zapisuje dokładny czas wysyłki i odbioru oraz generuje dowody doręczenia. Poczta Polska podkreśla, że to coś więcej niż zwykły e-mail.

Bez kolejek i bez ograniczeń

Aplikacja działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Użytkownik dostaje powiadomienia o nowych przesyłkach i może je od razu otworzyć lub nadać kolejne. Program jest dostępny bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store.

Rozwiązanie jest skierowane nie tylko do zwykłych użytkowników, ale też do przedsiębiorców czy przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, którzy często korzystają z korespondencji formalnej.

To dopiero początek