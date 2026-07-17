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75% biblioteki PlayStation 3 na Twoim PC. Emulator osiągnął nowy kamień milowy

Emulacja PlayStation 3 przez długi czas uchodziła z niemożliwą. Wszystko z powodu bardzo nietypowych rozwiązań zastosowanych w tej konsoli. Mimo to projekt RPCS3 osiągnął kolejny sukces i pozwala już na swobodną emulację ponad 75% biblioteki konsoli.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:05
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75% biblioteki PlayStation 3 na Twoim PC. Emulator osiągnął nowy kamień milowy
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Tym, co stanowi największy problem podczas emulacji PS3 jest procesor Cell. I nie chodzi tu o moc tego układu, a jego nietypową strukturę. Składa się on z jednego głównego rdzenia PPE oraz ośmiu wyspecjalizowanych rdzeni SPE, z których 1 jest przeznaczony do działania systemu, 6 do obsługi gier, a jeden jest nieaktywny. A to nie koniec dziwactw w PlayStation 3. Duże problemy stanowił także podział pamięci operacyjnej oraz brak bezpośredniego dostępu do niej między układem graficznym a CPU. 

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RPCS3 pozwoli uruchomić 3/4 gier z PS3 na PC

Zadaniem emulatora jest natomiast odtworzenie tego całego układu w formie cyfrowego programu i uruchamianie za jego pomocą gier, co w tym przypadku wydawało się niemożliwym zadaniem. Mimo to zespół RPCS3 stworzył emulator, który obecnie jest w stanie zapewniać płynną rozgrywkę dla 2681 z 3559 tytułów na konsolę Sony, co przekłada się na 75,33% obsługiwanych gier. 

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Co z pozostałymi grami? Otóż 22,93% (816) stanowią tytuły, które działają, jednak ich wydajność i stabilność pozostawiają bardzo dużo do życzenia. 1,71% (60) to natomiast gry, które uruchamiają się jedynie do intro, a pozostałe 0,03% (2) nawet do tego etapu nie dochodzą.

Na stronie projektu można dokładnie wyszukać status poszczególnych tytułów. 

 

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telepolis
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Źródła zdjęć: laur2321 / shutterstock
Źródła tekstu: TechSpot, RPCS3