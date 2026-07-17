75% biblioteki PlayStation 3 na Twoim PC. Emulator osiągnął nowy kamień milowy

Tym, co stanowi największy problem podczas emulacji PS3 jest procesor Cell. I nie chodzi tu o moc tego układu, a jego nietypową strukturę. Składa się on z jednego głównego rdzenia PPE oraz ośmiu wyspecjalizowanych rdzeni SPE, z których 1 jest przeznaczony do działania systemu, 6 do obsługi gier, a jeden jest nieaktywny. A to nie koniec dziwactw w PlayStation 3. Duże problemy stanowił także podział pamięci operacyjnej oraz brak bezpośredniego dostępu do niej między układem graficznym a CPU.

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RPCS3 pozwoli uruchomić 3/4 gier z PS3 na PC

Zadaniem emulatora jest natomiast odtworzenie tego całego układu w formie cyfrowego programu i uruchamianie za jego pomocą gier, co w tym przypadku wydawało się niemożliwym zadaniem. Mimo to zespół RPCS3 stworzył emulator, który obecnie jest w stanie zapewniać płynną rozgrywkę dla 2681 z 3559 tytułów na konsolę Sony, co przekłada się na 75,33% obsługiwanych gier.

Co z pozostałymi grami? Otóż 22,93% (816) stanowią tytuły, które działają, jednak ich wydajność i stabilność pozostawiają bardzo dużo do życzenia. 1,71% (60) to natomiast gry, które uruchamiają się jedynie do intro, a pozostałe 0,03% (2) nawet do tego etapu nie dochodzą.