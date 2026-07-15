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Koniec korzystania z TikToka nocą. Sprawa robi się poważna

Rząd brytyjski ani myśli poddać się w walce z mediami społecznościowymi. Ogłosił właśnie, że na starszych nastolatków w Wielkiej Brytanii będzie czekała godzina policyjna, podczas której nie będzie można korzystać z mediów społecznościowych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:33
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Koniec korzystania z TikToka nocą. Sprawa robi się poważna
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Nie będzie można korzystać z TikToka w godzinach nocnych

Zapowiedziane obostrzenie, oznaczałoby w praktyce, że aplikacje takie jak Instagram, TikTok i YouTube staną się niedostępne dla 16 i 17-latków w godzinach od 24:00 do 6:00. Oczywiście, aby taki zakaz móc w pełni egzekwować, każdy użytkownik musiałby mieć zmienione odpowiednio ustawienia swojego konta. Zatem, obejmowałby jedynie uczciwych użytkowników mediów społecznościowych. 

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Scrollowanie zostanie wyłączone?

Ale to nie koniec obostrzeń. Rząd chciałby także, aby niektóre funkcje mediów społecznościowych także zostały wyłączone. Mowa o tych, które mają właściwości "uzależniające", czyli automatyczne odtwarzanie oraz przewijanie w nieskończoność. Władze są przekonane, że to, w połączeniu z nocnym zakazem korzystania z mediów, poprawią zauważalnie koncentrację nastolatków oraz wpłyną korzystnie na ich jakość życia.

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Nie wszyscy są optymistycznie nastawieni do tego pomysłu. Wiele osób uważa, że to ograniczenie samo w sobie nie wystarczy. 

To trochę jakby zaoferować 17-latkowi butelkę alkoholu, a potem odsunąć nieco poza zasięg ręki, a oni mogą ją po prostu wciągnąć z powrotem.

powiedziała, zacytowana przez BBC, aktywistka Ellen Roome. 

Nowe obostrzenia są następstwem czerwcowego ogłoszenia, że osobom poniżej 16. roku życia w Wielkiej Brytanii zostanie całkowicie zabroniony dostęp do szeregu platform

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Źródła zdjęć: Frame Stock Footage / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com