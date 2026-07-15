Koniec korzystania z TikToka nocą. Sprawa robi się poważna

Nie będzie można korzystać z TikToka w godzinach nocnych

Zapowiedziane obostrzenie, oznaczałoby w praktyce, że aplikacje takie jak Instagram, TikTok i YouTube staną się niedostępne dla 16 i 17-latków w godzinach od 24:00 do 6:00. Oczywiście, aby taki zakaz móc w pełni egzekwować, każdy użytkownik musiałby mieć zmienione odpowiednio ustawienia swojego konta. Zatem, obejmowałby jedynie uczciwych użytkowników mediów społecznościowych.

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Scrollowanie zostanie wyłączone?

Ale to nie koniec obostrzeń. Rząd chciałby także, aby niektóre funkcje mediów społecznościowych także zostały wyłączone. Mowa o tych, które mają właściwości "uzależniające", czyli automatyczne odtwarzanie oraz przewijanie w nieskończoność. Władze są przekonane, że to, w połączeniu z nocnym zakazem korzystania z mediów, poprawią zauważalnie koncentrację nastolatków oraz wpłyną korzystnie na ich jakość życia.

Nie wszyscy są optymistycznie nastawieni do tego pomysłu. Wiele osób uważa, że to ograniczenie samo w sobie nie wystarczy.

To trochę jakby zaoferować 17-latkowi butelkę alkoholu, a potem odsunąć nieco poza zasięg ręki, a oni mogą ją po prostu wciągnąć z powrotem. powiedziała, zacytowana przez BBC, aktywistka Ellen Roome.