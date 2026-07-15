Pierwszy powerbank Xiaomi spełniający przepisy

Xiaomi Power Bank 20000 22.5W - pierwszy w normie

Sprzęt zadebiutuje 22 lipca w cenie 149 juanów (83 zł). Zamiast jednego ogniwa, zastosowano tu dwa po 10 000 mAh (łączna pojemność 20 000 mAh). Urządzenie oferuje ładowanie z mocą 22,5 W, zintegrowany kabel oraz porty 2x USB-C i 1x USB-A. Wbudowany przewód pozwala na inteligentne monitorowanie kondycji baterii oraz sprawdzenie pełnej historii podzespołów.

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I co tutaj takiego nowego?

W kwietniu Chiny wprowadziły nowe przepisy dotyczące produkcji powerbanków przeznaczonych na lokalny rynek. Dodajmy, że najbardziej restrykcyjne spośród obowiązujących na całym świecie.

Nowe prawo wymusza tworzenie sprzętu niezwykle bezpiecznego. Powerbank Xiaomi bez problemu przetrwał przebicie 4-milimetrową igłą, temperaturę 135°C, przeładowanie oraz zgniatanie potężną siłą 1,3 tony. Przeprowadzono również 300-cyklowy test starzenia, który ma docelowo wyeliminować ryzyko groźnych zwarć w zużytych urządzeniach (odkładanie się litu).

Nowy standard to efekt współpracy z Huawei, Xiaomi, Oppo i Anker. Przepisy kategorycznie zakazują stosowania akumulatorów z recyklingu, nakazują zapisywanie danych o anomaliach (logi w urządzeniu), a od każdego egzemplarza wymagają posiadania indywidualnego kodu identyfikacyjnego.

Na nowym prawie zdecydowanie zyska też Europa, w końcu ulepszone powerbanki będą dostępne też poza Chinami. Nie mamy jednak pewności, czy na potrzeby eksportu fabryki nadal nie będą wypluwać zalewających Europę odpadów.