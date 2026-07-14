NVIDIA mówi dość. Gigant zaczyna walkę z przemytem

NVIDIA wyraźnie zaostrza zasady sprzedaży swoich akceleratorów AI. Amerykański producent miał stworzyć nową "białą listę" zweryfikowanych firm, które mogą kupować jego najbardziej zaawansowany sprzęt. Liczba zatwierdzonych klientów spadła podobno o ponad połowę.

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Pracownicy Zielonych odwiedzali centra danych klientów, sprawdzali zawierane umowy, a nawet przeprowadzali rozmowy z końcowymi użytkownikami sprzętu. Wszystko po to, aby wykluczyć spółki-wydmuszki, wykorzystywane do przekazywania kart graficznych i serwerów do Chin.

NVIDIA miała również zażądać od swoich partnerów poprawy procedur związanych z kontrolą eksportu. Jensen Huang, dyrektor generalny firmy, podkreślał wcześniej, że koncern oczekuje pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów.

Działania te mają być odpowiedzią na naciski ze strony Waszyngtonu. Amerykańskie służby prowadzą kilka postępowań dotyczących przemytu sprzętu NVIDII. Jedno z nich obejmuje podzespoły o wartości około 2,5 miliarda dolarów. Dochodzenia trwają również w Singapurze oraz na Tajwanie, gdzie przeszukano biura Supermicro i powiązanych firm.