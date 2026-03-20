Przemycili sprzęt warty 2,5 miliarda. Wystarczyło użyć... suszarki

Ujawniono akt oskarżenia przeciwko trzem osobom powiązanym z Super Micro, które miały uczestniczyć w przemycie zaawansowanych serwerów AI opartych na układach NVIDII do Chin. Proceder realizowany był z użyciem firmy fasadowej, fałszywej dokumentacji i specjalnie przygotowanych atrap sprzętu. Skala operacji miała być ogromna, bo od 2024 roku mogła wygenerować około 2,5 miliarda dolarów przychodu.

Przenoszono numery seryjne z oryginałów na fałszywki suszarką

W centrum sprawy znaleźli się Yih-Shyan "Wally" Liaw, Ruei-Tsang "Steven" Chang oraz Ting-Wei "Willy" Sun. Liaw to współzałożyciel Super Micro i obywatel USA, Chang pracował jako menedżer sprzedaży firmy na Tajwanie, a Sun miał pełnić rolę zewnętrznego pośrednika organizującego logistykę całego procederu. Dwóch z nich zostało już zatrzymanych, natomiast Chang pozostaje na wolności i jest poszukiwany. Choć sama spółka Super Micro nie została wskazana jako oskarżony podmiot, rynek zareagował nerwowo, a akcje firmy wyraźnie straciły na wartości.

Z ustaleń amerykańskich śledczych wynika, że schemat działania był wyjątkowo zuchwały. Aby ukryć prawdziwy kierunek dostaw, grupa miała wykorzystywać tysiące pustych obudów serwerowych, które formalnie miały trafiać do klientów w Azji Południowo-Wschodniej. W rzeczywistości prawdziwe maszyny były kierowane do Chin, a atrap używano do mylenia kontrolerów i uwiarygadniania dokumentów przewozowych.

Super Micro odcięło się od działań oskarżonych, potwierdzając jedynie, że byli oni powiązani z firmą. Spółka poinformowała o odsunięciu dwóch pracowników i zakończeniu współpracy z kontraktorem, podkreślając przy tym, że opisane działania były sprzeczne z jej polityką i procedurami zgodności. Podobne stanowisko zajęła NVIDIA, która zaznaczyła, że nielegalnie przekierowany sprzęt nie może liczyć na ich wsparcie.