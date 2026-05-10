Stare Nokie nadzieją technologii? Nieźle to wykombinowali

Czy archaiczna bateria do Nokii, taka jak legendarna BL-5C, może mieć w 2026 roku jakąkolwiek wartość? Cóż, podobne konstrukcje potrafią zasilać pomniejsze gadżety, ale nie jeśli są zdegradowane. Tu jednak do gry wkracza nauka, oferując wysłużonym akumulatorom drugie życie.

Zespół z Henan Normal University i Qilu University of Technology, wykorzystując stare baterie Nokii, stworzył specjalny kompozyt. Ekstrahując metale, uzyskano węgiel z ligniny przemysłowej, czytamy w komunikacie.

Po obróbce hydrotermalnej i karbonatyzacji, powstała struktura przypominająca plaster miodu, która w ocenie naukowców może stanowić podstawę nowoczesnych akumulatorów sodowych. Jak oceniono, taka konstrukcja zapewnia szereg zalet. Poprawia bowiem przewodność, przyspieszając jednocześnie ruch jonów sodu oraz ich dyfuzję.