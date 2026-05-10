Krytycznie ważny prąd morski załamuje się. Możemy to poczuć wszyscy

Atlantyk traci swój silnik

AMOC, czyli Atlantycka południkowa cyrkulacja wymienna, to gigantyczny system prądów pompujący ciepłe wody z tropików na północ i odprowadzający zimne wody w głąb oceanu. Działa jak globalny termostat. Bez niego klimat w Europie i Ameryce Północnej wyglądałby zupełnie inaczej, a temperatury byłyby o wiele niższe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Shane Elipot, oceanograf z Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science Uniwersytetu Miami, razem z zespołem przez niemal dwie dekady zbierał dane z czterech stacji monitorujących prądy oceaniczne przy zachodnim brzegu Atlantyku Północnego. Instrumenty zakotwiczone na dnie oceanicznym mierzyły ciśnienie, temperaturę, gęstość i prędkość prądów poniżej tysiąca metrów głębokości.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. AMOC słabnie systematycznie na ogromnym obszarze między 16,5 a 42,5 stopniem szerokości północnej. Osłabienie widoczne w całym tym pasie oceanu wyklucza przypadkowe wahania i wskazuje na trwałą, dużą zmianę.

Co to zmienia w praktyce? Słabszy AMOC to potencjalnie gwałtowniejsze burze, zmiany w opadach i mroźniejsze zimy w części Europy oraz Ameryki Północnej. Do tego wyższy poziom mórz przy wybrzeżach, uderzający bezpośrednio w infrastrukturę i społeczności nadmorskie. Elipot zaznacza, że te dane pomogą naukowcom lepiej przewidzieć zmiany klimatu, tak aby struktury rządowe różnych krajów, firmy oraz społeczności mogły lepiej zaplanować przyszłe działania.