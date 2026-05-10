Sprzęt

Kryzys na rynku pamięci. Gdzie jeden traci, tam AMD zyskuje

Nie wszystkie firmy tracą na kryzysie na rynku pamięci DRAM oraz NAND. AMD jest jedną z tych, o których można powiedzieć, że zyskały, chociaż nie bezpośrednio.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:34
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kryzys na rynku pamięci. Gdzie jeden traci, tam AMD zyskuje
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Kryzys na rynku pamięci jest faktem. Trwa już od kilku miesięcy i potrwa prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat. Szczególnie mocno uderza w rynek smartfonów, a konkretnie modeli z niskiej i średniej półki. Jednak to, co dla jednych jest problemem, dla innych jest okazją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kryzys a AMD

Kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND szczególnie mocno odbił się na niskim i średnim segmencie smartfonów. Szacuje się, że w przypadku najtańszych modeli sam RAM i nośnik danych odpowiadają już za 54 proc. ceny. Przez to stały się zwyczajnie zbyt drogie i mało atrakcyjnie dla potencjalnych kupców.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 5 5500GT (OEM) 100-000001489
Procesor AMD Ryzen 5 5500GT (OEM) 100-000001489
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D (OEM) 100-000001084
Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D (OEM) 100-000001084
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Procesor AMD Ryzen 5 5500 (OEM) 100-000000457
Procesor AMD Ryzen 5 5500 (OEM) 100-000000457
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Advertisement

Między innymi z tego powodu zarówno Qualcomm, jak i MediaTek zmniejszyły zamówienia na układy 4 i 5 nm w fabrykach TSMC. Mowa nawet o 15-20 mln układów, które nie zostaną wyprodukowane. To oznacza, że TSMC ma niewykorzystane moce przerobowe.

AMD postanowiło to wykorzystać. Dzięki temu Czerwoni są w stanie produkować więcej swoich układów, co przekłada się też na lepszą sprzedaż. Mowa o procesorach z trochę niższej półki, w tym modelach EPYC Genoa, które produkowane są w litografii 5 nm. 

Lisa Su przyznała nawet, że znaczny wzrost w pierwszym kwartale 2026 roku spowodowany był nie tyle wyższymi marżami, co po prostu wyższą sprzedażą jednostkową.

Image
telepolis
amd ceny pamięci RAM ceny pamięci DRAM Lisa Su kryzys RAM kryzys pamięci ceny pamięci NAND
Źródła zdjęć: Sundry Photography / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech