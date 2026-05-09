Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcam, że dałem fortunę

W tamtym roku kupiłem i sprawdziłem mały panel fotowoltaiczny z Action. Było naprawdę... nieźle. Owszem, daleko od deklarowanych wartości. Miało być 8 W, a było 2-3 W, co pozwoli na lekkie podładowanie telefonu, lub powerbanku przez cały dzień. Jednak lepszy rydz niż nic. Wziąłem więc na Warsztat nowszy model. 

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09 MAJ 2026
Przed majówką Naczelny wysłał do mnie nową ofertę z Action i zapytał, czy to przypadkiem nie jest ten sam panel, co w ubiegłym roku. Wygląd się zgadzał, ale na opakowaniu napisano, że jest to model o mocy 10 W. Papier jednak wszystko przyjmie. Byłem więc niemal pewny, że po raz kolejny sprzedają to samo, ale z innym oznaczeniem. Planowałem więc kupić panel, porównać do — jak mi się wtedy wydawało — identycznego poprzednika i go obśmiać. No cóż... nie wyszło. 

Zestaw, który tym razem istnieje naprawdę

Poprzednim razem ten element był największym rozczarowaniem. W pudełku znalazłem sam panel. Bez 4 przyssawek i dwóch karabińczyków. Nie było nawet kabla USB. Action chyba przeczytało moje ostatnie skargi, bo tym razem pudełka z panelami były zaklejone. Bez ich rozerwania lub użycia noża nie dało się dostać do środka. Oceniam to na pewien minus, jednak muszę przyznać, że się sprawdziło: zestaw był kompletny.

Sposób pomiaru

Po wyjęciu panelu i porównaniu go do poprzednika zauważyłem, że deklarowana wyższa moc jak najbardziej może być prawdziwa. Panel jest ewidentnie większy od poprzednika. Jak jednak sprawdzić, czy wydajniejszy? I tu dokonałem pewnego zakupu: a dokładniej dwóch identycznych kabli USB-A/USB-C, które podłączyłem do obydwu paneli, aby mieć pewność, że ten element nie zaburza pomiarów. 

Same pomiary odbywały się w ciągu 2 dni, czyli 2 i 3 maja. Tym razem jednak nie bawiłem się w prymitywne ładowanie tabletu. Do gry wkroczył sprzęt znacznie cięższej wagi, czyli stacja zasilania Anker Solix C300X DC, która ma tę wyjątkową cechę, że można ją ładować między innymi z portów USB-C. A dokładniej z portu numer 2 i 3. Co więcej, ma ona przyjemną aplikację mobilną, więc nie musiałem wyskakiwać ciągle na balkon, oraz informuje, ile energii otrzymuje z poszczególnych portów. 

Wyniki pomiarów

W przypadku starszego panelu nie ma zaskoczenia. Przy standardowym ułożeniu, czyli pionowym zwisaniu z barierki balkonu generował on moc do 2 W, a przy lekkich chmurach moc ta spadała do 1 W. Jeśli jednak nachyliłem panel prostopadle do Słońca, to moc ta wzrastała do 3 W. Owszem, jest słabo, ale w kryzysowej sytuacji od biedy da się coś na tym ugrać. Czy jednak panel 10 W jest o 25% lepszy?

Port C2 to stary panel, a C3 to nowy panel. Obydwa są pionowo
W żadnym wypadku. Panel ten jest ZNACZNIE lepszy. Przy zwisie moc dobijała do 3-4 W. Jednak po nachyleniu panelu prostopadle do słońca na ekranie smartfonu pojawiała się wartość od 5 do 6 W. Czyli w sumie moc, z którą użytkownicy iPhone ładowali swoje urządzenia przez długie lata, aż Apple im nie powiedziało, że to nie ekologicznie i zabrało ładowarki z pudełek. 

Pod C2 jest stary panel, a pod C3 nowy. Nowy jest skierowany w stronę słońca

Z takim panelem można naprawdę wiele zdziałać, a wciąż pozostaje on bardzo mały, lekki i można go przytroczyć do plecaka, roweru, czy namiotu. Zabranie go na biwak w zestawie z powerbankiem 10 000 mAh może być znacznie lepszym pomysłem niż zabranie ze sobą powerbanku 20 000 mAh. Zaledwie godzina ładowania przy idealnym ustawieniu powerbanku jest w stanie dać nam 6 Wh, czyli 1622 mAh. Oczywiście tu należy uwzględnić straty podczas ładowania, które powinny wnosić około 90%, ale i tu wychodzi nam 1459 mAh dla naszej baterii.

Tym samym w niecałe dwa dni bez problemu naładuje on powerbank 10 000 mAh. Mamy więc pełne ładowanie smartfonu dzień w dzień i zapas energii na doładowywanie. A wszystko to dzięki prostemu i lekkiemu urządzeniu, które kosztuje jedyne 38,95 zł. 

Wygląda jak chiński bubel, a działa jak złoto: 9/10
plusy
  • Wysoka wydajność, chociaż niższa, niż deklarowana
  • Niska waga
  • Przyzwoita jakość wykonania
  • Trwałość — poprzednik bez strat przetrwał zimę
minusy
  • Port USB-A
  • Zaklejone pudełko
Action Fotowoltaika z Action Panel fotowoltaiczny z Action
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis