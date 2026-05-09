Porsche w kryzysie. Legendarna firma zamyka aż trzy oddziały

Porsche porządkuje biznes i wycofuje się z części pobocznych projektów. Niemiecki producent poinformował, że zamknie trzy swoje spółki zależne, co ma pomóc firmie w dostosowaniu się do słabszej sprzedaży oraz spadających zysków. Decyzja oznacza utratę pracy dla ponad 500 osób.

Wyniki sprzedaży na wszystkich rynkach spadły o 11-21%

Najgłośniejszą ofiarą zmian jest Cellforce Group, odpowiadające za akumulatory. To szczególnie symboliczne, bo jeszcze kilka lat temu wiązano ze spółką duże nadzieje. Miała ona rozwijać i produkować własne ogniwa, które pozwoliłyby Porsche wyróżnić samochody elektryczne na tle konkurencji. W 2022 roku Oliver Blume, ówczesny szef zarządu Porsche, mówił nawet, że ogniwo bateryjne będzie "komorą spalania przyszłości".

Zamknięte zostaną także Porsche eBike Performance, odpowiedzialne za systemy napędowe do rowerów elektrycznych, oraz Cetitec, spółka zajmująca się oprogramowaniem sieciowym (m.in. dla Grupy Volkswagen). Michael Leiters, który objął stanowisko prezesa Porsche na początku roku, tłumaczy to koniecznością ponownego skupienia się na głównym biznesie. Jak podkreśla, strategiczne przestawienie firmy wymaga bolesnych cięć.

I wygląda na to, że w jego słowach jest sporo racji, bo marka ma ostatnio słabe wyniki. W Q1 2026 sprzedaż w Ameryce Północnej zmalała o 11%, w Chinach dostawy spadły o 21%, a w Europie o 18%. Jedynym jaśniejszym punktem były Niemcy, gdzie wynik lekko wzrósł. Firma łączy swoje kłopoty m.in. z wolniejszą adaptacją samochodów elektrycznych.