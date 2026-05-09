ASUS rzuca wyzwanie Elgato. Gracze dostaną monitor do macania

ASUS wychodzi z założenia, że jeden monitor dla graczy to już zbyt mało. Jednak zamiast dostawiać obok tradycyjny wyświetlacz, Tajwańczycy mają alternatywę, która może pełnić od razu funkcję stream decka. Nie oni pierwsi zresztą, bo Corsair też ma już coś podobnego w ofercie.

Sugerowana cena w Europie to ponad 1000 złotych

ASUS ROG Strix XG129C to 12,3-calowy monitor w formacie 23:9, który ma wymiary 304 x 130 x 177 mm i masę 560 g. Korzysta on z dotykowej matrycy IPS. Dostajemy rozdzielczość 1920 x 720 px oraz częstotliwość odświeżania do 75 Hz. Typowa jasność sięga 300 cd/m2, a kontrast to 1200:1. Deklarowane pokrycie kolorów to 125% dla palety sRGB i 90% dla DCI-P3.

Urządzenie oferuje złącze HDMI oraz dwa porty USB typu C, jedno z trybem DisplayPort oraz ładowaniem do 20 W. W zestawie dostajemy całe niezbędne okablowanie, a wyświetlacz posiada wbudowany, regulowany stojak.

ASUS przekonuje, że to idealny sprzęt do wszystkiego. Wśród zastosowań wymieniane jest nadzorowanie parametrów PC (temperatury, taktowania, RPM wentylatorów); śledzenie kursu akcji; czytanie czatu lub sterowanie streamem; produkcja muzyki i wiele więcej.